Patricia Bullrich respaldó a Milei y criticó a Ignacio Torres por su amenaza de cortar el gas y el petróleo

Este viernes, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que le retuvieron un tercio de su coparticipación mensual . En este sentido, los gobernadores patagónicos y los mandatarios de Juntos por el Cambio pronunciaron su apoyo ante sus dichos. A su vez, el presidente Javier Milei se pronunció en contra de la acusación y aseguró que “el Gobierno no va a financiar el despilfarro de las provincias”.

En este sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó su apoyo al Ejecutivo y apuntó contra Torres: “Pensé que me lo estaba diciendo en chiste”.

En diálogo con Radio Mitre, sostuvo que “el país tiene que ordenarse” y que el “esfuerzo tiene que ser compartido”, tanto de Nación como por parte de las provincias. En este sentido, expresó que la discusión entre Milei y Torres le parece “válida”, aunque aclaró que no se trata de una retención sino de una “deuda”.

Sin embargo, acusó al gobernador de Chubut de “hacer una rebelión” por sus dichos sobre la amenaza de no brindar gas y petróleo al resto del país. “Genera una sensación de incertidumbre nacional e internacional tocando la propiedad privada, porque el petróleo no es del gobernador”, agregó.

“Pensé que me lo estaba diciendo en chiste, nunca pensé que un gobernador me iba a decir: 'Yo me paro sobre el petróleo y no dejo que salga'”, contó la ministra. Además, criticó a Torres por “no seguir los valores del PRO” y señaló que “las cosas se tienen que hacer de otra manera”.

Con respecto a la dura respuesta de Milei sobre los dichos de los fondos retenidos, Bullrich lo defendió diciendo que el Gobierno ya presentó su “herramienta para bajar el déficit”, refiriéndose a la Ley Ómnibus. A su vez, apuntó contra los cambios que se le realizaron a la misma: “Cada uno se iba quedando con un pedacito de un cuerpo muerto de la Argentina”.

Fuente: Todo Noticias