Finalmente, la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad de Javier Milei y volverá a ocupar el puesto que ocupó durante todo el Gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019.

Así lo informaron en el equipo que acompaña al presidente electo, aunque no hubo confirmación oficial en el PRO. Sin descartar la posibilidad de volver a comandar la cartera de Seguridad, Bullrich había afirmado el lunes: “Volver a estar en un lugar en el que ya estuve no es lo que más me gusta. Si uno le plantea a la gente que vote a una persona, en este caso a Milei, y Milei pide ayuda para gobernar, sería incoherente no hacerlo”.

Durante los últimos dos años, la excandidata a presidente tuvo una relación cambiante con el libertario. El vínculo fue amigable tras la llegada de Milei a la política, pero llegó a estar atravesado por durísimas acusaciones que se lanzaron de uno y otro lado durante la campaña, especialmente tras las PASO y rumbo a las generales de octubre, cuando estaba en juego quién entraría en el balotaje y bajo la certeza de que compartían público electoral.

Tras la derrota de JxC, Bullrich rápidamente anunció su acompañamiento a la candidatura del líder de La Libertad Avanza para el balotaje frente a Sergio Massa y apostó fuerte en la campaña, al igual que Mauricio Macri. Sus dirigentes fueron clave en la organización de la fiscalización para la elección. De hecho, como gesto final de respaldo, la titular del PRO participó del cierre de campaña libertario en Córdoba.

El de Bullrich como futura ministra de Seguridad no fue el único anuncio que salió este jueves desde el entorno del presidente electo. También fue confirmada la definición de Luis “Toto” Caputo, expresidente del Banco Central y exministro de Finanzas de Mauricio Macri, como el próximo ministro de Economía del gobierno libertario que comenzará el 10 de diciembre.

En plena transición y mientras Milei continua con el armado de su gabinete, Macri viajó a medio oriente, pero no se desentendió de la negociación entre el PRO y LLA por la definición de lugares de poder en el próximo gobierno.

El exsecretario general de la Presidencia y uno de sus hombres más cercanos, Fernando De Andreis, visitó el miércoles el Hotel Libertador y se reunió con Santiago Caputo, el asesor personal de confianza de Javier y Karina Milei. Este jueves estuvo en la sede libertaria Hernán Lombardi, otro de los hombres del expresidente y fundador del PRO.

