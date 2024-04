Pichetto cruzó a Benegas Lynch y a diputados del kirchnerismo: "Los políticos no son pirañas"

El fracaso anterior de la Ley Bases le agregó todavía más expectativa a un debate que ya se anticipaba muy caliente en la Cámara de Diputados. Y ni bien empezó la discusión, se dieron los primeros cruces de alto voltaje que, sobre el final de la sesión, el diputado Miguel Ángel Pichetto se encargó de reactivar poniendo en caja a libertarios y kirchneristas.

El jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, salió al cruce del discurso del legislador de La Libertad Avanza, Alberto “Bertie” Benegas Lynch: “Tiene que cuidar sus palabras, la política no son pirañas, la ley va a salir por el esfuerzo de la política”. Pichetto planteó además: “Adam Smith publicó un libro, La riqueza de las naciones, La Revolución Industrial, el proceso de industrialización de Inglaterra, si no leyó eso (en relación a Benegas Lynch) no leyó nada”.

Benegas Lynch

Cuando estaba culminando su discurso, desde la bancada K gritaron “tiempo, tiempo” reclamándole al titular de la Cámara de Diputados que interrumpiera a Pichetto. En ese momento, el diputado se recostó sobre su banca y dándose media vuelta senteció: “Si 'tiempo tiempo', los he escuchado toda la tarde a ustedes hablando tonterías y además tienen un ejercicio de la perversidad porque viene a destruir. Nosotros venimos a apoyar esta propuesta”.

Asimismo, rechazó que la iniciativa respecto a la minería vaya a significar una entrega de soberanía nacional, tal como vienen denunciando la izquierda y el kirchnerismo, y recordó el contrato secreto que se firmó durante el segundo Gobierno de Cristina Kirchner con la empresa Chevron para impulsar la inversión en Vaca Muerta.

Y cerró con un mensaje a Milei: “Venimos apoyar esta propuesta, Argentina necesita estos instrumentos. Vamos a dárselo. Esperamos también que el Presidente encuentre un camino razonable con el Congreso, es imprescindible un camino de diálogo constructivo, dejar de agraviar al Congreso de la Nación”.

La Cámara de Diputados aprobó en general la ley Bases y el paquete fiscal

Tras más de 20 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general la ley Bases y el paquete fiscal . Fue por 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. La sesión continúa con la presentación de cuestiones de privilegio y la votación en particular que se realizará por capítulos.

La segunda versión del proyecto de ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados pasada las 08.30 de la mañana de este martes con 142 votos afirmativos, gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal). Sin embargo, la aprobación de los capítulos en particular será larga dado que todavía podrían ser rechazados o modificados puntos clave como las facultades delegadas para disolver organismos públicos, el impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones, la reforma laboral, los impuestos al tabaco y las privatizaciones.

Votaron en contra UxP, el FIT, los socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la CC.

Para no repetir los mismos errores que llevaron al fracaso del primer debate en febrero, el oficialismo logró imponer que el proyecto sea votado por capítulos enteros, sin entrar en el debate artículo por artículo, y sin ningún cuarto intermedio. “Quieren hablar poco para que pase rápido, para que el tratamiento sea el más oscuro y menos transparente posible”, denunció Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria.

La sesión continuó con fuertes cruces y acusaciones pero lentamente los ánimos comenzaron a apaciguarse. Durante la tarde, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, llegaron al Congreso y se reunieron con Martín Menem en su despacho.