Qué dijo Javier Milei sobre la candidatura a presidente de Sergio Massa

En el marco del cierre de listas para las elecciones prontas a suceder, Unión por la Patria sorprendió al anunciar que irá con una única fórmula presidencial encabezada por Sergio Massa y, como vicepresidente, Agustín Rossi.

En este sentido, Javier Milei no tardó en expresarse en su cuenta de Twitter y, eufórico como suele ser, sostuvo: "De un lado Massa. Del otro Larreta. Las dos caras de la misma moneda. La garantía de que nada cambie", inició apuntando contra los principales frentes políticos del país.

"Una Argentina distintas es imposible con los mismos de siempre", continuó escribiendo en la red social del pajarito, cosechando numerosas en reacciones en pocos minutos.

Y concluyó con un grito a favor de su espacio: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO", sellando una de las primeras reacciones a la definición electoral del kirchnerismo.

Gerardo Morales será precandidato a vicepresidente: acompañará en la fórmula a Rodríguez Larreta

Gerardo Morales será el precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta para las elecciones PASO del mes de agosto. El Gobernador de Jujuy integrará el binomio junto con el Jefe de Gobierno porteño dentro del espacio político de Juntos por el Cambio.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó: “necesitamos un cambio real, profundo, que se mantenga en el tiempo porque si no se sostiene, no sirve para nada y no es solo un cambio de gobierno porque si no cambiamos la vida a la gente, no somos el cambio. Vivimos tiempos duros, angustia, inflación, no podemos esperar un minuto más, tenemos que ir a fondo y transformar la Argentina”.

Luego de anunciar a Morales como su compañero de fórmula, resaltó que es “un tipo de acción, del hacer. Hoy gobierna una provincia muy importante y le cambió la vida a cada uno de los jujeños que viven mejor que hace 8 años. Dio vuelta la provincia y convirtió a los jujeños que tienen más trabajo gracias al impulso del litio, de la energía solar".

“Jujuy tiene mejor educación, defendió la educación pública y con las regalías del litio construye escuelas. Es el compromiso que tiene con la educación”, explayó Larreta.