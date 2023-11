¿Qué hará Javier Milei con su sueldo de Presidente?

Desde su etapa como diputado, Milei optó por sortear mensualmente su dieta legislativa. Ahora, con su victoria en el balotaje y su próximo rol como presidente, surgen interrogantes sobre la gestión de sus ingresos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de sortear o donar su salario presidencial, Milei respondió durante una de sus recientes entrevistas postelectorales. Planteó la necesidad de analizar su subsistencia, dado que en su nuevo rol como mandatario no tendría la opción de percibir ingresos provenientes del sector privado.

El presidente electo señaló la incertidumbre respecto a la compatibilidad de esta práctica, ya que, a diferencia de su etapa como diputado, su posición actual podría limitar sus actividades fuera del ámbito gubernamental. Durante su tiempo como legislador, Milei sorteó su salario mensual, alcanzando en el último mes una cifra que superó el millón de pesos.

Hasta la fecha, Javier Milei ha sorteado un total de 22 salarios, con la participación de más de 2 millones de personas en el último sorteo, realizado de manera online.