Andrés Gil habló de la llegada de su primer hijo con Cande Vetrano: "Se mezcla la felicidad con el miedo"

Andrés Gil estuvo en la mesa de Almorzando con Juana (El Trece) y habló de la llegada de su primer hijo que espera junto a su pareja Cande Vetrano.

Al comienzo del programa, el actor reveló que Vetrano se encuentra transitando el cuarto mes de embarazo y que decidieron esperar hasta este momento para poder contar la tierna noticia en los medios.

Más adelante, la conductora Juana Viale le consultó cómo es ser futuro papá y Andrés se sinceró: “No sé, tengo muchas preguntas, pero me dijeron que las preguntas nunca se acaban”.

“Con muchas ganas, lo primero que me pasó es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé. Desde el momento que nos enteramos es como más compleja la emoción porque se mezcla todo, la felicidad con el miedo, con la incertidumbre”, expresó.

Cande Vetrano y Andrés Gil

“Por suerte estamos en un gran momento los dos”, admitió y sostuvo: “Confiar en que están las cosas muy sincronizadas para que pase de esta manera, así que estoy disfrutándolo”.

Los actores están juntos desde hace siete años, se conocieron en Italia en donde Gil trabajaba. Por un año la pareja mantuvo una relación a distancia y luego el se instaló en la Argentina y al poco tiempo se mudaron juntos.

La historia de amor de Cande Vetrano y Andrés Gil

Se conocieron en Italia, cuando Candela Vetrano estaba en plena gira de la tira infantil Súpertorpe y Andrés Gil había decidido instalarse por una larga temporada en Roma. El flechazo fue instantáneo y superó las distancias. Luego de que la actriz regresara a la Argentina, oficializaron su amor que hasta el día de hoy permanece intacto. Gil volvió a Buenos Aires y nunca más se separaron.

Cande Vetrano y Andrés Gil

“A Candela la conocí en diciembre de 2015 gracias a Santi Talledo. Ella fue a cantar a un festival en Nápoles y Milán por un programa que había hecho con Cris Morena, Supertorpe, y hablé con Santi y se quedaron tres días en mi casa, en Roma. Les hice de guía turístico por la ciudad y pegamos buena onda con ella”, relataba el actor en diálogo con la revista Pronto.

“A las dos semanas me vine a Buenos Aires a pasar las fiestas y todo ese mes nos vimos. Surgió así, espontáneamente. En mayo ella fue a visitarme y en agosto yo vine a verla otra vez. Estuvimos un año a distancia”, agregó enamorado sobre los inicios de la relación.