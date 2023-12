Qué es un plebiscito y cómo funciona: así sería la consulta popular

Javier Milei confirmó que, en caso de que le rechacen su ley en el Congreso, llamará a un plebiscito para darle respaldo a sus medidas. Conocé qué es, cómo funciona y el único antecedente en el país.

Qué es un plebiscito

Un plebiscito es una consulta que se somete al voto popular directo para que la ciudadanía apruebe o rechace una propuesta específica sobre una cuestión política o legal. En Argentina, este mecanismo está incorporado en la Constitución Nacional en el artículo 40, donde establece que la Cámara de Diputados puede someter a consulta popular un proyecto de ley. Si el electorado apoya la iniciativa, el proyecto se convierte automáticamente en ley, lo que se conoce como “consulta popular vinculante”.

El Presidente o el Congreso también pueden realizar consultas populares sobre temas de interés general de forma no vinculante, donde el voto no es obligatorio y no es necesario acatar el resultado de la votación.

Cómo funciona

En el caso de que Javier Milei realice el plebiscito, sería no vinculante, lo que significa que el voto no es obligatorio y tampoco es necesario obedecer al resultado para convertir en ley de manera automática las medidas.

Qué es un plebiscito no vinculante y el antecedente que tiene Javier Milei de Raúl Alfonsín

Un plebiscito no vinculante en Argentina es un proceso en el cual las autoridades buscan la opinión del público sobre determinados temas pero el resultado no tiene efecto legal directo, es decir, no se convierte de manera automática en ley.

Esta consulta puede ser iniciada por una ley del Congreso o por decreto del Poder Ejecutivo. Para ser efectiva, requiere la aprobación de la mayoría absoluta en cada cámara del Congreso o, si es por decreto, la aprobación del gabinete de ministros.

Un antecedente histórico en la Argentina que tiene Javier Milei fue la consulta de 1984 durante el gobierno de Raúl Alfonsín sobre el Tratado del Canal del Beagle con Chile, donde más del 80% apoyó la propuesta del Gobierno de un Tratado de Paz con Chile, aunque el resultado no tenía carácter vinculante.

Fuente: Todo Noticias