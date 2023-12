Quién es el misterioso hombre de gorra y barba que no se despega de Javier Milei

Desde que ganó las elecciones presidenciales, Javier Milei aparece públicamente con un escolta de traje, gorra negra y barba larga. Dentro de La Libertad Avanza, no todos los dirigentes tienen claro cuál es su función y cómo escaló en la estructura.

Se trata de Mario Suli, un argentino de la comunidad judía que se acercó al Presidente hace un año y medio luego de su ingreso a la Cámara de Diputados.

En ese lapso, entabló una relación de confianza con Karina Milei, de forma que la secretaria general de Presidencia pidió hace unas semanas que le renovaran la habitación en Hotel Libertador bajo el argumento de que su presencia le hace bien a su hermano.

Quien no contó con la misma suerte fue su compañero Elías, otro miembro de la comunidad judía que estuvo muy cerca del núcleo íntimo del presidente y salió eyectado. Hace unas semanas, se lo vio irse del hotel con cara larga y su bolso, mientras Mario Suli se quedaba.

Sobre el puesto de Suli, un funcionario de Gobierno le explicó a este medio que está trabajando en la secretaría privada de Milei y que sería nombrado en los próximos días.

Suli vive en Ciudad de Buenos Aires, no tiene una actividad profesional registrada y usa gorra en vez de kipá. No tiene redes personales públicas y utiliza cuentas que no están a su nombre.

Dentro del espacio, pocos tienen su número de teléfono y todos coinciden en que asistió a la mayoría de las fiestas en los viajes a las provincias del “Tour de la libertad”. Se lo reconoce como un hombre cercano a los jóvenes que manejan las redes sociales de Milei.

En La Libertad Avanza hay algunas dudas sobre la figura de Suli y ya circulan distintas versiones sobre su actividad. Lo mismo sucedió en las redes sociales, donde el expuntero político de LLA, Carlos Maslatón, manifestó: “Es meramente un parrillero judío amigo del gobierno. Yo lo conozco de cuando vivíamos en Damasco-Siria hace 120 años, mismo barrio. El sujeto: 100% casher”.

Desde el Gobierno comentaron que su función tiene que ver con la conversión de Milei hacia el judaísmo. Destacaron que el nexo con el libertario lo hizo el rabino Shimon Axel Wahnish -embajador argentino en Israel- y que acompaña al jefe de Estado en su espiritualismo. “Las conversiones religiosas son largas y duras, entendemos que Mario tiene que ver con ese proceso”, expresó un funcionario.

Allí aparece la relación de Milei con el reducto más selectivo de la Jabad Lubavitch, una organización judío-ortodoxa que se referencia en el Rebe Menajem Mendel Schneerson.

Antes y después de ganar las elecciones, el libertario viajó a Nueva York para visitar la tumba de “El Ohel”, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en en el cementerio de Montefiore. Quiere ser el primer presidente argentino judío.

Respecto a Suli, otras versiones lo ubican como un especialista en el área de Seguridad e Inteligencia de confianza del jefe de Estado. De ser así, estaría más allá del cuidado de Casa Militar y de sus custodios personales, Jonatan Braschi y Pablo del Valle.

En torno a los rumores que lo vinculan con el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, desde el Gobierno rechazaron la idea y expresaron: “Es una persona de confianza de Milei, es importante, pero no esconde nada. Es amigo, lo aconseja y va a ser su secretario privado”.

Mario Suli tendría algún parentezco lejano con Elías Suli, el hijo del famoso rabino, teólogo y escritor, Mario Suli, quien escribió para los diarios CDI, Kesher, Foro, Maguen David, entre otros.

Este último dirigió por más de seis años el rumbo espiritual de la institución Or Tora en Argentina y recibió en 1989 el título habilitante como rabino de manos del Rab Obadia Iosef, entonces rab Harashibe Israel, tras la correspondiente prueba.

