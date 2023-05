Raúl Jorge: "Estoy muy feliz con ser candidato a intendente, la municipalidad me apasiona"

Raúl “Chuli” Jorge va por una nueva reelección en la intendencia de San Salvador de Jujuy, ciudad que gobierna desde hace 15 años. En este nuevo proceso eleccionario, el jefe comunal refuerza la idea de seguir con las transformaciones realizadas en la capital jujeña.

En diálogo con “La Mejor Mañana” de Am 630-Lw8, “Chuli” Jorge destacó los logros de su gestión y proyectó las nuevas obras que necesita San Salvador.

“Hemos cambiado muchos paradigmas de la ciudad. Cuando llego al gobierno en 2008 San Salvador tenía la tipología de una ciudad que había estado muy signada por la dictadura. El ejemplo más claro de eso era el río Xibi Xibi que en esos tiempos no se lo concebía como un espacio para generar encuentros. Entonces a la ciudad le faltaban lugares para que la gente se reúna, eso hace al desarrollo de las ciudades democráticas. Hace 40 años, con otro sistema político, la orden era ”circulen, circulen, no se junten, no se queden". No había confiterías con mesas en la calle. Todo esto nos llevó como primer medida lanzar un plan de ensanche de veredas".

En ese sentido, el intendente de la capital recalcó que en ese momento ese plan de ensanchamiento de veredas fue muy cuestionado. “Hubo grandes críticas, algunas hasta violentas”.

"Lo mismo sucedió con el parque Xibi Xibi donde incluso hicieron piquetes y denuncias penales, hacían visiones agoreras que aseguraban que al parque se lo iba a llevar la primer creciente del río. Este año el parque Xibi Xibi va a cumplir cinco años y la gente se ha apropiado del lugar para la vida cotidiana", agregó el intendente.

A su vez, el jefe comunal de San Salvador de Jujuy resaltó la creación de nuevos espacios verdes que hacen a la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

“Cuando llegamos teníamos índices de espacios verdes por habitante muy por debajo de lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas que es de 10 metros por habitante. Actualmente nos estamos acercando bastante a ese número porque hemos creado los parques Xibi Xibi y Belgrano. Antes únicamente existía el Parque San Martín que ya tiene más de 100 años”.

En esa línea, Jorge ponderó el parque Belgrano en Alto Comedero y anticipó lo que se viene para ese espacio verde. “Tiene 17 hectáreas y ahora estamos llevando más equipamiento a ese lugar. Próximamente construiremos una pista de skate park que genere que los jóvenes se dirijan hacia ese barrio de la ciudad como forma de descentralizar la recreación”.

También Jorge recalcó que sobre Alto Comedero también se construirá un polo deportivo con fondos del Gobierno Provincial sobre avenida Forestal. “Compartimos con el gobernador Gerardo Morales la idea de descentralización. La ciudad tiende a ello y a unificarse con criterios democráticos y participativos”.

En otro tramo de la entrevista, el intendente de la ciudad se refirió al transporte público de pasajeros. “Hay una severa crisis del transporte a nivel nacional. Es por ello que debe haber un gran debate en donde tengan un rol fundamental los diputados en el Congreso. Eso sumado a la posibilidad de un cambio de gobierno en Nación hace que se aumente la expectativa y se pueda pedir mayor equidad con los subsidios. Subsidiar no es una mala palabra, las grandes ciudades del mundo tienen subsidiado el transporte y eso hace que funcione mejor".

Por último, Raúl “Chuli” Jorge hizo hincapié en el proyecto del regreso del tren. “Nosotros compartíamos la visión con el intendente Hugo Conde de dejar los tramos de vía para un futuro regreso. Actualmente, el gobernador Morales está haciendo realidad ese proyecto por tramos con el tren turístico en la Quebrada de Humahuaca. Ahora viene el desafío de unir la capital jujeña con Perico y la zona franca. La infraestructura ferroviaria hay que trabajarla pero es algo que se puede hacer”.