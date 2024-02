Reclamaron la conformación de la comisión Bicameral para tratar el DNU del Gobierno

Diputados y senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) reclamaron el lunes al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que designe con "urgencia y sin más demoras" a los representantes para la Comisión Bicameral Permanente para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU del Gobierno que promueve una profunda desregulación económica.



"La decisión de no designar a los representantes de la Cámara de Diputados constituye una omisión inconstitucional que atenta contra la división de poderes y el régimen republicano de gobierno", aseguró la UCR en un comunicado firmado, entre otros, por el presidente del Comité Nacional, el senador Martín Lousteau, y el titular del bloque de diputados radicales, Rodrigo De Loredo.



Los dirigentes exigieron al representante libertario que "con total urgencia y sin más demoras, cumpla con lo establecido por el articulo 3 de la Ley 26.122 y designe a los integrantes de la Cámara que Ud. preside en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, siendo que ese es el único paso pendiente para que la misma pueda funcionar".



Advirtieron también que el presidente Javier Milei, mediante el DNU 70/2023 y el proyecto de ley "Bases" que el oficialismo retiró tras el fracaso de su tratamiento en la Cámara baja, "ha ejercido las facultades de dictar decretos de necesidad y urgencia para modificar o derogar un sinnúmero de leyes del Congreso en vastas áreas del derecho argentino".

Martin Menem

En ese sentido, "el ejercicio de estas facultades (presidenciales) mientras la Comisión no se constituya implicaría otorgarle al Presidente un amplio poder sin control, de un modo absolutamente incompatible con el régimen republicano de gobierno que prevé nuestra Constitución", advirtió la UCR.



El documento criticó que por la omisión de constituir la Bicameral se impide que los diputados y senadores puedan "controlar que la suerte de los argentinos no quede atada a los designios del ciudadano que transitoriamente ejerce el cargo de Presidente de la Nación".



"Su persistente demora en conformar la Comisión ya no puede ser atribuida a la inexperiencia en el cargo ni a los tiempos burocráticos", reclamaron directamente a Menem y advirtieron que "de persistir en su actitud dilatoria tendremos el deber de actuar con todas las herramientas legales a nuestra disposición para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional que todos los miembros del Congreso hemos jurado respetar y hacer respetar".



También firmaron el comunicado Karina Banfi (vicepresidente del Bloque de Diputados), Eduardo Alejandro Vischi (presidente del Bloque de Senadores), Pablo Blanco (vicepresidente del Bloque de Senadores), Inés Brizuela y Doria (vicepresidente 1° Comité Nacional UCR) y Luis Naidenoff (vicepresidente 2do del Comité Nacional UCR).

Fuente: Télam