Alberto Fernández dijo que los legisladores que votaron por la Ley Bases afrontarán causas penales: "Prepárense"

El ex presidente Alberto Fernández brindó un reportaje tras meses en los que sólo se había expresado a través de sus redes sociales. Fue con el canal C+, en donde el jefe de Estado reiteró sus crítica a la gestión de Javier Milei como jefe de Estado y puntualizó en el tratamiento que tuvieron en el Congreso la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Sobre ellas, lanzó una advertencia para los Diputados que le dieron media sanción y en la previa de la discusión que darán los senadores.

“Les quiero recordar a los congresistas que Raúl Alfonsín incorporó un capítulo en el Código Penal que se llama 'delitos que atentan contra el orden constitucional y la vida democrática' y que uno de esos artículos castiga a los legisladores que les dan un poder exorbitante al Poder Ejecutivo. Así que prepárense”, dijo Alberto Fernández y subrayó que cree que el rol de los legisladores tendrá consecuencias penales. “No tengo ninguna duda, nunca he visto una cosa igual”, refrendó.

“No es asimilable a ninguna cosa de la historia argentina y el DNU menos, la Ley es inconstitucional en tanto y en cuanto termina con el sistema republicano de Gobierno”, insistió.

congreso

Por otro lado, el ex mandatario elegido por el Frente de Todos en fórmula con Cristina Kirchner, se refirió a los dos episodios más controvertidos de su paso por la presidencia de la Nación, la irregularidad en la aplicación de vacunas a gente cercana a sus funcionarios, recordado como “vacunatorio VIP” y la foto del festejo de cumpleaños de la ex primera dama, Fabiola Yañez, en el momento más estricto de la cuarentena que el resto de la sociedad afrontaba por la pandemia de COVID-19.

“Lo de las vacunas fue un relativo privilegio, porque todas las personas que se vacunaron allí debían recibirla y los hubieran vacunado una o dos semanas después”, dijo Fernández sobre el caso por el que él mismo le pidió la renuncia al ex ministro de Salud, Ginés González García.

“Son cosas que hubiera sido mejor que no hubieran ocurrido, pero lo grave hubiera sido que hubiéramos vacunado a nuestros familiares, a nuestros hijos, gente que no la necesitaba. Y la verdad es que la Argentina lastimó al sanitarista más grande que tiene, que es Ginés González García”, señaló.

Sobre la recordada foto de Olivos, en tanto, el ex presidente insistió en que fue “un error nuestro, mío”, pero luego advirtió que “antes había estado reunido con muchísima más gente”, argumentando que se trataba de épocas de mucho trabajo en la gestión. “Olivos era la Casa Rosada”, dijo Fernández. Además, el ex presidente hizo foco en que “se guardaron la foto un año y la sacaron durante la campaña”, indicando que hubo una especulación para perjudicarlo.

“Lo que pasó en aquella cena, que fue un brindis en verdad, fue un error nuestro que no debió haber ocurrido. Mío, mío, personalmente”, dijo el ex presidente y luego defendió su comportamiento posterior. “Pasó que el que era Presidente aceptó que la Justicia interviniera, fue denunciado, que se discutirá la jurisdicción, hizo un planteo que fue rechazado y no lo aceptó y finalmente el fiscal me propuso una reparación que acepté y pagué, y lo hice como un ciudadano común”.

foto-olivos

Fernández también habló de las discusiones internas que atravesaron su gestión y continúan, post salida del poder. “Nosotros necesitamos construir un partido de cuadros como los partidos más modernos de los países modernos”, afirmó.

“Yo creo que en el peronismo nos debemos un debate claro, no sobre lo que pasó, sino hacia dónde queremos ir”, agregó el ex mandatario. En este marco, resaltó que él fue “uno de los fundadores del kirchnerismo” y que hasta donde él “recuerda” el partido “detestaba el déficit público y trabajaba por el equilibrio fiscal”. “Eso es lo que yo aprendí de Néstor. Después aparecieron teorías que decían que el déficit no era tan malo”, continuó.

Al recordar la interna con la ex vicepresidenta y La Cámpora, sostuvo que en su momento planteó que las discusiones no se dieran “con los micrófonos y las cámaras”.

“Uno de los motivos por los cuales uno no puede dejar de lado a Cristina, es porque ella existe. Tiene que haber una decisión colectiva, no es una decisión individual. A mí juicio, la decisión colectiva a Cristina la incluye. El peor escenario es el peronismo contra Cristina”, desarrolló.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa

Sobre los funcionarios que tensaron la relación durante su mandato, dijo: “Ellos tendrían que haberse preguntado, si ese Gobierno era tan malo, ¿para qué siguieron hasta el último día?”

Sobre el nuevo escenario para el peronismo, mencionó que Axel Kicillof “es algo nuevo”, pero incluyó a otros referentes del espacio: “Katopodis, Jorge Ferraresi, Victoria Tolosa Paz...”.

Por otro lado, renovó sus críticas hacia su sucesor, el presidente Milei. “La gente tiene la esperanza de que esto funcione, yo creo que no va a funcionar”, aseguró sobre el plan económico y defendió su gestión pese a los altos índices de inflación, al sostener que hubo crecimiento.

“Las restricciones cambiarias existen todavía y no las van a sacar fácilmente, porque el riesgo de la disparada existe. Hay una apertura indiscriminada que solo va a dañar a la producción de la Argentina y hay que acordarse siempre de que el 75% del PBI lo consumen los argentinos. Cuando vos entrás en un proceso de deterioro tan grande de la producción, el efecto de eso es mayor deterioro y mayor pobreza. No hay otra ecuación”, sintetizó sobre el modelo económico de la administración libertaria.

Alberto Fernández dedicó unos minutos de la entrevista a dar su opinión sobre la Causa Seguros en la que se investiga las contrataciones por diferentes entes estatales durante su gestión. Afirmó estar “tranquilo” de su “honestidad”, y definió el caso como “un invento absoluto de un diario, que además tiene un broker de seguros que se llama Risco, un grupo empresario que es Clarín, y en verdad lo que habría que preguntarse es qué hizo el Decreto de Alberto Fernández”. “Hasta ese Decreto, cada uno se aseguraba con quién quería y en todos los casos había brokers y ahí sí el mecanismo de corrupción era muy, muy fácil. Lo que hice fue disponer que todos los seguros del Estado, monopólicamente los asegura Nación Seguros”, explicó.

“Tuvo una consecuencia de transparencia y además es una medida de política económica, porque en el 2023 las primas que percibió Nación Seguros del estado fueron 50 mil millones de pesos, dinero que va al Banco de la Nación, que lo usa para créditos para pymes, para el campo...Yo estoy absolutamente seguro de lo que estoy diciendo, estoy convencido”, se excusó.

