Rodríguez Larreta: Estoy preparado para cambiar la Argentina, para sacarla adelante

Comenzó la carrera electoral y uno de los actuales candidatos a presidente es Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a candidato por Juntos por el Cambio quien dialogó con AM630 y explicó cómo se encuentran trabajando y la propuesta del futuro del país.

“Quiero ser presidente porque estoy preparado para cambiar la Argentina, para sacarla adelante, para poder explotar ese potencial enorme que tenemos todos los argentinos. Tengo muchos años de trabajo en el Estado de los cuales los últimos son en la ciudad de Buenos Aires y tengo un orgullo por el trabajo y la transformación que logramos. Tengo una energía infinita porque laburo 20 horas por día”, indicó Larreta.

Luego agregó que cree firmemente en que la mejor herramienta para gobernar es el escuchar a la gente: “La última vez que visité Jujuy estuvimos reunidos con los vecinos, visité a algunos productores, las plantas de litio, la zona de Cauchari, los paneles solares. Me gusta recorrer y aprender”.

Por otro lado Larreta detalló cuál es el punto de partida que van a abordar si llega a ocupar el sillón de la presidencia: “Vamos a impulsar un cambio integral, profundo y duradero. Es importante que tracemos un camino y lo mantengamos entre 20 y 30 años. Cada presidente que llega parece un fundador porque quiere empezar todo de vuelta”.

Más adelante continuó: “Prometo que voy a dialogar con todos los que la gente elija en esta elección, dialogar con todos los gobernador sean o no del mismo partido”.

La mirada sobre Jujuy

En este sentido el candidato a presidente indicó: “Jujuy tiene la segunda cuenca de litio más grande del mundo. Tienen la zona más linda del país: Tilcara, Purmamarca, La Quebrada donde podría haber muchísimo más turismo. Tiene toda la producción y exportación de azúcar, tabaco que son productos alimenticios que el mundo necesita”.

“Tenemos un buen equipo en la provincia que trabaja en forma conjunta y coordinada con el Radicalismo”, precisó.

Con respecto a las diversas problemáticas que atraviesan al país, Larreta detalló: “Esto no quita que no sepa la situación en la que vivimos hoy, donde la gente tiene mucha incertidumbre porque no llega a fin de mes y una inseguridad que va creciendo en el país”.

Corriendo detrás de la inflación

La inflación es una de las problemáticas que atraviesa la historia del país y ningún gobierno es ajeno a ello. En este sentido Larreta explicó: “La inflación es un flagelo que venimos sufriendo los argentinos de hace más de 70 años y no se pudo superar (en el gobierno de Mauricio Macri) con toda la firmeza que hubiéramos querido, pero no quita que hubo avances”.

Luego agregó: “Si asumimos el mandato, tenemos 100 horas para marcar un rumbo claro de cambio, para bajar la inflación, para exportar más, para generar trabajo, para modernizar todo el sistema laboral, para tener un sistema jubilatorio que se estable. Un cambio que incluya la seguridad para poder vivir tranquilo, en el sistema educativo para que todos los chicos tengan la oportunidad de ser parte del futuro de la Argentina, un cambio en el sistema de coparticipación para volver a ser un país federal”.