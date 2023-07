Rodríguez Larreta: "Si los argentinos me eligen presidente, las clases no se suspenden más"

A semanas de las Paso, Horacio Rodríguez Larreta , presentó este jueves sus propuestas para llevar adelante “una revolución educativa en la Argentina” garantizando los 190 días de clases y declarando la educación servicio esencial.

“Si los argentinos me honran eligiéndome presidente, los chicos van a estar en el aula. Vamos a declarar la educación servicio esencial. Las escuelas van a funcionar siempre. Las clases no se suspenden más . La educación es sagrada, yo por la educación me planto y me la banco”, enfatizó Larreta este mediodía al encabezar un acto en la provincia de San Luis, en la primera escuela que fundó Domingo Faustino Sarmiento en 1826, cuando tenía apenas 15 años.

En este marco, el precandidato retiró que uno de sus principales objetos de campaña para que los alumnos dejen de ser rehenes de la política. “ Hoy estamos condenando a nuestros chicos. No podemos mirar para otro lado, no podemos dejar de ver la tremenda decadencia educativa a la que nos han arrastrado la mala política de los últimos años. En vez de estar en las aulas, nuestros hijos son rehenes de la política. Este sistema no va más. Queremos que la educación pública sea sinónimo de libertad y de progreso”.

“Tenemos que lograr que el derecho a la huelga no esté por encima del derecho de los chicos a aprender. Las escuelas van a estar abiertas siempre como pasa con el sistema de salud. Ya lo demostré en la ciudad cuando el gobierno nacional nos quiso cerrar por la fuerza las escuelas. Si lo dijimos bien claro: ¡con la educación NO!”, enfatizó.

Junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y al gobernador electo de la provincia, Claudio Poggi, Larreta enumeró el paquete de propuestas para una “Revolución de la Educación”, que otro de los ejes de la campaña junto con los ya anunciados “Revolución del Trabajo” y “Fin de los privilegios”.

Horacio Rodríguez Larreta - Precandidato a presidente de Juntos por el Cambio

UNA POR UNA, LAS 10 PROPUESTAS EDUCATIVAS

Declarar servicio esencial a la educación. “No se van a poder cerrar más las escuelas. Los chicos van a tener clases a pesar de todo, a pesar de los paros o de lo que sea. Como pasa hoy con las guardias de los hospitales o con los operadores aéreos, donde el servicio no se puede suspender nunca. Las clases no se suspenden más”, enfatizó Larreta.

190 días efectivos de clase en todo el país. “Millones de familias viven con la preocupación de saber que sus hijos no aprenden lo que necesitan porque no hay continuidad, porque muchos contenidos se ven por la mitad, porque cada dos por tres no hay clases. Hay provincias de nuestro país que llevan años sin educar a los chicos sostenidamente”, lamentó.

Jornada extendida para los chicos que estén por debajo de los conocimientos esperados para su edad. En tal sentido, Larreta dijo que “hay chicos que a veces se quedan atrás en el aprendizaje con respecto a sus compañeros, y necesitan dedicación extra. El 100% de las escuelas públicas del país ofrecerá más tiempo a los chicos que necesiten reforzar contenidos y ponerse al día. Cada provincia va a poder adaptarlo a su realidad, con horas adicionales en los días de semana, sábados, vacaciones de verano o de invierno.”

Nuevo método de lectura y comprensión de texto en escuelas primarias. “Vamos a impulsar un programa en todo el país para mejorar la lectura en tercer grado, teniendo en cuenta la precisión, la velocidad y la comprensión. Todos los chicos van a terminar la primaria sabiendo leer y escribir como corresponde”, ratificó el precandidato.

Aprendizaje del inglés desde primer grado y plan de transición a escuelas bilingües. Larreta afirmó que “hoy el mundo está hiperconectado y eso abre nuevas oportunidades de estudio y de trabajo que no conocen de fronteras geográficas. En este contexto, hablar otro idioma, principalmente inglés, abre muchísimas puertas. Vamos a empezar con los chicos que arrancan primer grado en 2024 y esa camada va a ir empujando hacia arriba la barrera hasta cubrir inglés en toda la primaria”.

Trabajar junto a los docentes para que tengan mejores herramientas y sean quienes lideren esta revolución. “Creación de un marco nacional que guíe a las provincias para que reconozcan con incentivos el presentismo e impulsen un plan de carrera docente basado en el mérito y en la formación”, detalló.

Evaluación independiente con incentivos para las escuelas con mejoras de aprendizaje. “Hoy el acceso de las escuelas a los propios resultados de las últimas pruebas Aprender es casi nulo, lo que les hace imposible trabajar sobre los problemas. Lo que no se mide, no se mejora y hoy las escuelas están a ciegas”, añadió.

Se suman prácticas profesionales en 5to año. Al igual que ocurre en CABA, Larreta “los chicos del último año de la secundaria van a tener prácticas educativas en ambientes laborales, una oportunidad única para ayudarlos a descubrir el mundo laboral y su verdadera vocación”.

Wi-Fi en cada aula del país. “Mientras hace 30 años todos llevábamos nuestra vida en papel, hoy gran parte de la vida pasa por una pantalla. Sin embargo, 1 de cada 4 colegios no tiene Internet, y eso hace que nuestros hijos vean contenidos limitados y pierdan oportunidades de conectarse con el mundo”, destacó Larreta.

Impulsar la segunda reforma universitaria. Finalmente, el precandidato recordó que “hoy Argentina tiene 6 egresados cada 100 estudiantes, mientras que Brasil y Chile tienen más del doble. Todos los chicos tienen que saber que es posible seguir una carrera en la universidad y llegar a graduarse. Vamos a hacer coincidir la oferta de carreras con las necesidades del desarrollo productivo de cada región, va a haber becas para carreras estratégicas y para estudiantes de sectores vulnerables, y vamos a impulsar carreras más cortas y títulos intermedios con universidades modernas, innovadoras, conectadas al mundo”, concluyó.