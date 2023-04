Rubén Rivarola A los emprendedores, pymes y empresarios se les otorgará créditos accesibles

Se realizó la presentación oficial de candidatos de la Lista 505 en la ciudad histórica de Humahuaca. El en acto estuvo presente la fórmula de Gobernador y Vice del Frente Justicialista compuesta por los candidatos Rubén Rivarola y Carolina Moisés.

Al iniciar su mensaje, el candidato a Gobernador reflexionó sobre la realidad que vive la comunidad y destacó “vamos a devolverles la sonrisa a todos los jujeños, pero para poder lograrlo necesitamos de cada uno de ustedes en cada rincón de la Provincia, en cada barrio y en cada puerta de cada casa, necesitamos que entre vecinos puedan contar de que se trata nuestro proyecto que está centrado en mejorar Jujuy”.

Y agregó “nosotros vamos a tomar las decisiones que nos permitan dar más trabajo, generando inversiones y permitiendo la flexibilización de créditos para el sector productivo”.

Asimismo, Rivarola se refirió a la situación salarial de los jujeños y señaló “con un Gobierno que pisa las paritarias, que empuja los salarios para abajo, hay un pueblo que sigue peleando, que esperanzados siguen creyendo en la Provincia. A ese pueblo le decimos, que su esfuerzo vale, que junto a todos ellos vamos a construir juntos un Jujuy de trabajo y futuro”.

Por su parte, Carolina Moisés, Candidata a Vicegobernadora respecto a la situación económica que atraviesa Jujuy resaltó “no puede haber más miedo en cada uno de nosotros, les pido, por favor, que tomemos ese enorme orgullo que fue nuestro General Arias. Por el cual hemos presentado una ley. El pueblo de Jujuy es valiente. El pueblo de Jujuy es fuerte. El pueblo de Jujuy sabe que puede vivir mejor, sabe que puede ganar más y sabe que puede tener una vida digna”.

Presentación oficial del Frente Justicialista

“Por eso a todo el pueblo de Humahuaca les contamos que estamos seguros que vamos a ganar, porque queremos lo mejor para nuestro Jujuy y les pido que el 7 de mayo puedan acompañar este proyecto, hemos consolidado un plan de Gobierno sólido e íntegro, con Rubén hacemos un gran equipo” destacó Moisés.

Para cerrar, la Intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, manifestó “nuestra gente trabaja y vive del cultivo, y queremos seguir acompañándolos en su trabajo, con proyectos que le permitan seguir impulsando su crecimiento, hicimos mucho, logramos lo que ningún otro Gobierno Municipal gestionó, nos cansamos de tocar puertas en la Provincia, pero fue el Gobierno Nacional quién nos respaldó y apoyó incansablemente y nos dio respuesta a las solicitudes que llevamos”.

“Cómo no ser una agradecida. Cómo no estar en este sueño, cada proyecto que se ha presentado y cada una de las ideas que ustedes me acercaron pudimos transformarla en una realidad que nos permita mejorar la vida de los quebradeños, queremos continuar para seguir gestionando grandes obras, mejorar la salud, y potenciar el turismo como principal generador de empleo, muchas gracias por confiar en nosotros. Sabemos que este próximo 7 de Mayo vamos a triunfar, y esa victoria será del pueblo humahuaqueño”, concluyó.