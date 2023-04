Rubén Rivarola: "Vamos a cambiar la provincia con trabajo y con créditos blandos"

Rubén Rivarola encara los últimos días de campaña antes de los comicios provinciales. En una entrevista brindada a AM 630 - LW8, el presidente del PJ jujeño y actual candidato a gobernador por el Frente Justicialista explicó cómo sería su primer año de gestión si fuera elegido el domingo 7 de mayo.

“Yo quiero a mi provincia, lo que tengo está en esta provincia y quiero mejorar la vida de todos los ciudadanos de mi provincia. Es la primera vez que me presento como candidato a gobernador y no lo tomen como soberbia pero voy a ser el próximo gobernador de Jujuy porque el 7 de mayo los ciudadanos me van a acompañar”, inició Rivarola.

“Mi propuesta es sencilla, no vengo a decir que vamos hacer grandes obras, está bien que otros lo digan pero mi propuesta es mejorar la calidad de vida a todos los ciudadanos de nuestra provincia, darle calidad de vida a los 95 mil empleados públicos que hay en Jujuy, eso como primera medida", acotó.

Igualdad en los sueldos

Por otro lado, el candidato a gobernador por el Frente Justicialista desarrolló dos ejes de su plan para gobernar Jujuy: igualar los salarios con los de Nación y lanzar un plan de créditos blandos.

“No puede ser que el básico de una maestra jujeña sea de 30 mil pesos y que los demás ítems del salario sean en grises porque no están declarados ni tienen aportes. Un policía federal gana 230 mil pesos y uno de la provincia 100 mil pesos. No somos ciudadanos de tercera o de cuarta. No hay que irse muy lejos para ver que por ejemplo en Salta el básico de una maestra es de 67 mil pesos. Entonces lo primero que vamos a hacer es igualar los salarios que se pagan en Jujuy con los que paga Nación".

Para Rivarola, esto generará un círculo económico que beneficiará al consumo interno en la provincia. “Esos sueldos van a gastarse aquí, no en Francia. Con esa plata el empleado público comprará en los comercios de Jujuy”, subrayó.

Para lograr eso Rivarola afirmó que se pueden utilizar los fondos que envía Nación a la provincia. “Todos los aumentos que se aplican a nivel nacional también los depositan en la provincia todos los meses. El porcentaje es el mismo, entonces si en Nación suben un 10%, para Jujuy también se envían. Pero parece que nos hemos quedado muy atrás porque en Jujuy desde diciembre de 2016 hasta la fecha, los empleados públicos han perdido un 117% de poder adquisitivo”.

Créditos blandos

Para las pequeñas y medianas empresas, Rivarola, propone el acceso a créditos blandos a través del Gobierno Provincial. “Los créditos deben tener una tasa de interés del 30% porque es la forma para que las empresas crezcan y empiecen a ocupar mano de obra”.

“A partir del 10 de diciembre vamos a ayudar a todas la empresas con un gobierno de puertas abiertas con ministros y secretarios que salgan a la calle”, sumó Rivarola.

Por último, el candidato a gobernador por el Frente Justicialista pidió el voto de los jujeños. “Me tienen que votar porque quiero a mi provincia, invierto en mi provincia y quiero que salgamos adelante. Vamos a cambiar la provincia con trabajo y con créditos blandos, ese va ser el eje de mi primer año de gestión entre 2023 y 2024”.