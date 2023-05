Sadir después del triunfo: "El voto de los jujeños reivindicó el modelo de transformación"

Con más del 49% del total de los votos en juego de las elecciones provinciales llevadas a cabo este 7 de mayo, Carlos Sadir sostuvo, "la transformación está a la vista, sea cual sea la ciudad, las obras están presentes", indicó y garantizó que "el cambio continuará con más trabajo, producción, inversiones, educación y obras".

Además, felicitó "al pueblo jujeño que participó responsablemente y concurrió a votar" e hizo extensivo su reconocimiento a "todas las fuerzas partidarias que intervinieron en la contienda electoral, enriqueciendo con respeto la campaña", y subrayó que el éxito en las urnas constituye una "buena plataforma para proyectar la candidatura presidencial de Gerardo Morales, por cuanto "los resultados muestran un categórico respaldo al gobernador y su capacidad para decidir, gestionar y administrar".

Dijo estar "preparado para afrontar los nuevos desafíos por venir", apoyado en "un gran equipo de trabajo" y particularmente en "el liderazgo de Gerardo Morales que siempre estará".

"A esto se suma el respaldo de los jujeños expresado en el voto", apuntó y citó especialmente "el acompañamiento familiar", resaltando que "no tengo a mi padre y mi madre está mal de salud, pero mis hijos se entusiasman con lo que vendrá. En política hay de todo, momentos buenos, situaciones difíciles, críticas buenas y de la otras también, verdades y mentiras, por eso mis padres no estaban de acuerdo mi incursión en política, pero está claro que no les hice mucho caso", comentó.

Al perfilar un lineamiento de la futura gestión que tendrá entre manos, Sadir expresó que "compartimos una visión con Morales de lo que debe ser el Estado y cómo debe funcionar, procurando no tomar deuda que no sea para el desarrollo, como ser el parque solar Cauchari" y agregó que "podemos soñar en grande, pensar en proyectos estratégicos y definir una ingeniería financiera y política para concretarlos. Tenemos todo para crecer con paz y orden y eso es lo que viene", remarcó finalmente.