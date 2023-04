Sadir instó a consolidar el programa de transformaciones trazado por Gerardo Morales

El candidato a gobernador del Frente Cambia Jujuy, Carlos Sadir, encabezó en Monterrico el lanzamiento de la candidatura a intendente de Carlos Ibarra, en un acto en el que llamó a los dirigentes y militantes a trabajar por una gran victoria el próximo 7 de mayo para consolidar el programa de transformaciones puesto en marcha por Gerardo Morales.

"Queremos seguir trabajando mucho con Gerardo como líder que tiene coraje, que conoce, que va a dar vuelta la Argentina y la pondrá de pie", definió Sadir para agregar que "ya lo demostró, es capaz de hacerlo y lo hará".

En otro momento, el candidato lamentó que proyectos instrumentados por Ibarra cuando pasó por la Intendencia hayan quedado inconclusos o no se hayan continuado y resaltó que la gestión de Morales "demostró que cuando hay cosas importantes para la gente, ahí estamos haciendo convenios y las cosas se hacen, sea el color político que sea, porque son cosas para la gente".

Tras afirmar que continuar el programa del actual gobernador es un honor y a la vez una gran responsabilidad, recordó que en 2015 el gobierno que empezaba "no tuvo una plaza florida sino una plaza tomada", en un contexto de conflictos, cortes de rutas y gomas quemadas, frente a lo cual "trabajamos para poner orden y restablecer la paz, con un Estado presente que se puso de pie para atender las necesidades de la gente y con planes concretos en todos los aspectos".

"Vamos a seguir trabajando con un gran equipo -adelantó- tratando de llevar adelante los proyectos programas, ideas y sueños, muchos de los cuales están concretándose, acá en Monterrico con obras de agua, escuelas construidas y en construcción y pavimentación".

Carlos Sadir en campaña

Más adelante, hizo un resumen de los logros del gobierno provincial, entre los que citó el ambicioso plan de infraestructura educativa, la implementación del boleto estudiantil gratuito y la conectividad a internet en las escuelas, que está en proceso de licitación.

Sadir, además, explicó la importancia del parque solar Cauchari y de la producción de aceite medicinal de Cannabis, que pronto contará con autorización para venderse en farmacias de todo el país.

"Hemos trabajado mucho estos años en Hacienda, ordenando las cuentas, gastando bien, utilizando los recursos para hacer un impresionante plan de obras que es histórico y que tiene que ver con el nuevo hospital de Libertador, con la ampliación del hospital de Perico, con la maternidad de Alto Comedero, la nueva cárcel, los tomógrafos en los hospitales, las nuevas ambulancias y bases de SAME", agregó.

Dijo además que el plan Jujuy segura interconectada se extenderá a las ciudades del interior, con la instalación de cámaras de video vigilancia con conexión a internet para todas las dependencias, y que instrumentará el programa "Jujuy iluminada" consistente en el recambio de lámparas comunes por el sistema led en toda la provincia.

En materia de generación de más fuentes de trabajo, se refirió a la iniciativa del Polo Productivo, que a través de incentivos impositivos, propicia la radicación de empresas y emprendedores locales, nacionales e internacionales, "para que se instalen en Jujuy a producir y generar puestos de trabajo que tanto necesitamos".

Carlos Sadir en campaña

Por otro lado, sostuvo ante los problemas sociales agravados en el país por la "pelea de todos contra todos, la inflación y la emisión desbocadas, y la inoperancia del gobierno nacional, con el resultado de inflación y más pobreza", Jujuy "no se quedó de brazos cruzados" sino que "estamos trabajando, atendiendo a los más necesitados, porque en un momento complicado, ahí tiene que estar el Estado ayudando, pero a la vez buscando la alternativa de los puestos de trabajo, que son los que sacarán a la gente de esta situación complicada".

En otro orden anticipó que "tenemos el proyecto de un plan habitacional flexible para que cada uno pueda llegar a un lote con servicios y a la vivienda" y evaluó que "hicimos muchas viviendas pero no alcanzaron, no pudimos hacer más porque a pesar de existir los planes nacionales y de firmar convenios con la Nación, no nos mandaban recursos y no nos sentamos a llorar: buscamos nuestros recursos, hicimos las casas y las entregamos".

Monterrico -expresó por su parte el candidato a vicegobernador Alberto Bernis- "necesita de gente que realmente se preocupe por su pueblo, que trabaje, que mejore los servicios públicos, que gestione fuentes de trabajo que es la única manera de combatir a la pobreza".

En el acto también se escuchó al candidato a diputado provincial, Mario Fiad, quien dijo que la bandera de transformación enarbolada por Gerardo Morales "es un pequeño faro que está iluminando, no tan solo al norte argentino, sino al resto de la Argentina".

Carlos Ibarra, en tanto, señaló que "tenemos muchos proyectos" y que el objetivo es "reactivar lo que quedó pendiente y poner en marcha nuevas iniciativas para Monterrico. Nuestro pueblo ha quedado devastado y nosotros estamos con más energía, con más experiencia y con un gran equipo para cambiar la situación", aseguró.

Mario Fiad, Carlos Sadir y Alberto Bernis

Estuvieron asimismo en el encuentro los candidatos a diputados provinciales Yolanda Suruguay, Santiago Jubert y Mariela Ortiz, a convencionales constituyentes Agustina Guzmán y Leandro Giubergia, y a concejales Jaqueline Ibarra, Andrés Vergara y Fernanda Condorí.