Sergio Massa advirtió que tiene que analizar si sigue en el Frente de Todos

Sergio Massa reunió en San Fernando a su fuerza política y convocó formalmente a un congreso del Frente Renovador para el 10 de junio. "Ya mostramos dentro de la coalición que no especulamos. Nos tiramos arriba de la bomba", dijo el ministro.

Massa dijo que en el congreso del partido se fijará una posición definitiva de cara al año electoral. Ese día el Frente Renovador tomará decisiones respecto de candidaturas. Y se resolverá si efectivamente esa fuerza participará o no del frente electoral que hoy se denomina Frente de Todos.

El ministro pidió definir en el marco del Frente de Todos "una estrategia electoral competitiva" de cara a la elección de octubre. Habló de una táctica "que permita, no solamente que alguno se saque la vanidad personal de competir", sino que le dé al gobierno sustentabilidad de cara al último tramo de mandato y competitividad de cara a lo que viene.

Massa habló de dos grandes desafíos: el primero está vinculado a la deuda. El ministro resaltó los dichos de Cristina Kirchner de la noche del jueves y planteó que el país necesita un gran acuerdo de toda la dirigencia política.

El otro desafíos que marcó es el crecimiento de cara al futuro en temas como energía, agroindustria, minería y economía del conocimiento. "Hay que lograr que ese crecimiento llegue a la gente", dijo.

Según Massa, para cumplir con estos dos grandes objetivos es necesario orden político. "Sin orden político no hay orden económico, y esto lo tienen que entender nuestros compañeros, y también lo tiene que entender el resto de la dirigencia empresaria", dijo y agregó que "cuando aparecen esas peleas de enanos, de alguna manera lo que terminan generando es vacío de poder y falta de certidumbre para la gente".

Como dijo @SergioMassa en la mesa del @FrenteRenovador, seguimos comprometidos y comprometidas, más que nunca, en atender las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, escucharlos y resolver sus problemas. #FrenteRenovador #CreoEnArgentina pic.twitter.com/eTdP4aF9LJ — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) May 20, 2023

Massa no esquivó a plantear algunas críticas internas. "Antes de ir a buscar el contrato de los próximos cuatro años con la sociedad, primero tenemos que terminar de cumplir este contrato", dijo y aseguró que ese contrato se vio de lastimado por el endeudamiento, por la pandemia y por errores propios. Allí mencionó pérdida de reserva y emisión descontrolada. "Me parece que es clave que también tengamos la capacidad de hacer mea culpa con la sociedad", dijo.

Además, pidió que el Partido Justicia, al que definió como el "hermano mayor" dentro del Frente de Todos reúna al resto de las fuerzas políticas que componen la coalición de gobierno. "Tenemos que discutir cuál es la mejor estrategia para encarar el proceso electoral", dijo.

"Yo creo que no podemos quedar rehenes de peleas chiquititas, de vanidades. Lo digo con la tranquilidad de que no estoy planteando ninguna posición personal. Tengo en claro que hoy tengo responsabilidad de ser ministro de Economía", planteó.

También afirmó que el congreso del 10 de junio, el Frente Renovador definirá si se avanzará con o sin PASO. "Hagámoslo sin especulación. Nosotros ya mostramos hacia adentro de nuestra coalición que no especulamos", dijo.

Retomó conceptos que en la reunión a puertas cerradas planteó el diputado Rubén Eslaiman. "Esto de nos tiramos arriba de la bomba o agarramos la papa caliente, como decía ayer Cristina, me parece que es clave actuar sin especulación. Nosotros no especulamos", dijo el ministro.

Dijo que la fuerza política podría haberse quedado en la "apacible tarea de presidir la Cámara de Diputados y sin embargo fuimos y pusimos el cuerpo, buscamos a nuestros mejores hombres, trajimos gente de afuera y nos comprometimos". Allí planteó que es necesario exigirle a todos los integrantes del Frente de Todos el mismo compromiso de cara a lo que viene.

También recordó que en 2019 se pudo armar el Frente de Todos porque la "generosidad" de varios actores. "Cristina era la que más media, pero rompió los techos para tratar de construir algo más grande, una propuesta ganadora. Esa misma generosidad tenemos que tener este año. Nosotros también cedimos. En 2019 pedimos PASO, no nos la dieron. Sin embargo, acá estamos poniendo el cuerpo", dijo.

Ya como cierre, Massa pidió que de cara al congreso de junio la fuerza se ocupe de "generar conciencia de que no hay orden económico sin orden político, de que no hay construcción colectiva sin generosidad y de que no hay estrategia electoral posible si no se hace desde la idea de tener competitividad".

Fuente: La Política Online