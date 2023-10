Sergio Massa: "Mi gobierno será de diálogo, la flexibilidad para vincularme es lo que más necesita la Argentina"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa , insistió que en caso de llegar a la presidencia, administrará un “gobierno de diálogo” y garantizó que convocará a opositores a formar parte de su gabinete .

“El acuerdo de unidad nacional es sobre la base de convocar a los que creo que son los mejores o a los que la sociedad valora como los mejores. Hay radicales; hay sectores que hoy están vinculados a lo que es los peronistas en el PRO; hay sectores del mundo empresario que van a participar de mi gobierno, que van a ser funcionarios; hay sectores del mundo del trabajo”, dijo en Telenoche, por eltrece.

Entre otras definiciones sobre su posible programa de gobierno, confirmó que propiciará un “programa de seguridad ciudadana para cada ciudad” de la Argentina; la “creación del FMI argentino”, lo que definió como “tomar a los mejores en una agencia de investigación de delitos de corrupción, trata de personas y narcotráfico instalada en Rosario” y anticipó “un cambio en el mecanismo de control de excarcelaciones y liberaciones de presos, para que la Policía no detenga y la Justicia después libere”

En cuanto a Javier Milei, lo cuestionó por “proponerle cosas imposibles a la gente” y opinó que tiene una “mirada inhumana, desaprensiva respecto de la sociedad”.

Principales definiciones de Sergio Massa sobre su plan de gobierno

“Mi Gobierno va a ser el gobierno del diálogo, lo que muchos me criticaron durante mucho tiempo, que era mi capacidad de dialogar, esa flexibilidad para vincularme con todos los sectores es lo que más necesita la Argentina en este tiempo”, comenzó diciendo Massa en el mano a mano que mantuvo con Edgardo Alfano.

En el mismo sentido, señaló que al finalizar su posible gestión imagina un país “con mayor cantidad de trabajadores formales; con mejor distribución del ingreso, porque venimos muy mal; un país con el doble de exportaciones de las que tenemos hoy, porque la venta de exportaciones argentinas al mundo y el precio de nuestras exportaciones son el desafío; un país más federal”.

“Vamos a seguir trabajando en un programa de acuerdos de precios; de cuidado de los precios para seguir cuidando el bolsillo de los argentinos. Vamos a seguir denunciando todas las operaciones ilegales y de cuevas que generan incertidumbre alrededor de los dólares financieros y en el 2024 la Argentina va a tener un crecimiento de US$40.000 millones de exportaciones, que nos va a dar mayor solvencia ante el FMI para que nosotros seamos con nuestra plata los que pongamos condiciones y no ellos, nos va a dar mayor libertad de importaciones, es el fin de las SIRA”, dijo.

En cuanto a las proyecciones para 2024, anticipó que el país va “a tener una recuperación del valor de la moneda por el saldo positivo”. “Vamos a tener superávit fiscal, superávit comercial y competitividad cambiaria, esos tres pilares que en algún momento la Argentina tuvo”, sumó.

El rol de Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Respecto del papel de Cristina Kirchner durante su gobierno, dijo que “ella eligió tener un rol en su vida política más de distancia, más de mirar desde afuera de la vida pública”. “Hace muchos años que está en la vida pública y me parece que es su propia decisión”, agregó.

En cuanto al presidente Alberto Fernández, sostuvo que “será un expresidente, al igual que (Mauricio) Macri, que Cristina y que (Eduardo) Duhalde”. “No creo que esté buscando cargos”, respondió ante la posibilidad de ofrecerle representar a la Argentina en alguna embajada.

“El Gobierno va a ser mío, el presidente soy yo y los que me conocen saben que yo no tengo jefes, que mi único jefe a partir del 10 de diciembre va a ser todo el pueblo argentino”, garantizó.

Y finalizó: “Hay gente enojada con este gobierno, en la parte que me toca le pido perdón. Tiene motivos, porque cuatro años de fracaso de Macri y después dos años más de caída de ingresos y soluciones que no aparecieron y esperanzas que no se concretaron generaron frustración y enojo”.

Fuente: Todo Noticias