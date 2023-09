Sergio Massa: "Voy a llamar a un Gobierno de unidad nacional"

El candidato a presidente de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa, participó de un acto junto a los gobernadores del Norte Grande, Gustavo Saenz, Gerardo Zamora, Gildo Insfrán, Juan Manzur, Oscar Herrera Ahuad, Gustavo Valdez, Raúl Jalil, Ricardo Quintela y Gerardo Morales, y valoró el trabajo de los mandatarios a un mes de las elecciones generales.

“Hoy los gobernadores están dando un paso gigante, tal vez no se dimensiona porque lo que ven acá es la firma de un papel, pero lo que están haciendo los gobernadores de las provincias del norte es impulsar al sistema eléctrico nacional a través de contratos PPA con CAMMESA, en un acuerdo con la Secretaría de Energía, la transformación de las energías renovables en alimentación para el sistema eléctrico nacional y para todo el norte argentino”, señaló.

El funcionario apuntó que “en un trabajo invalorable, en el que además las provincias ponen el acuerdo de inversión con el sector privado, el Estado Nacional avala, garantiza esos acuerdos y le damos la oportunidad a cada uno de los habitantes del norte argentino de empezar a construir el aumento en inversión de energías renovables como piso para el futuro más importante que tiene el norte en materia energética que es la energía solar como platea de construcción del hidrógeno como energía argentina en las energías renovables”.

“Estamos acá en uno de los nodos logísticos más importantes que va a tener el norte argentino como corazón económico del Mercosur, con el corredor ferroviario bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico, con nodos logísticos en Tucumán, aquí en Güemes, en Formosa, para que tengamos la oportunidad de poder vender, no nuestros minerales, sino nuestros minerales industrializados a un mundo que demanda minerales”, sostuvo Massa.

En esa línea, el titular de la cartera económica indicó que “a nuestras espaldas no solo vemos el nodo que une el tren con los camiones para mejorar la competitividad logística de la producción del norte, también vemos el parque industrial con los primeros procesos fuertes de inversión en litio, en cobre, en tierras raras, en todo eso que el mundo mira de la Argentina, que está en el norte argentino y que lo tenemos que hacer valer para que este recurso se transforme en riqueza y mejor calidad de vida para nuestra gente”.

“Valoro enormemente el trabajo que cada uno de estos gobernadores, sin importar el color político, han hecho para que tengamos energía de biomasa a través de la industria forestal en corrientes, para que tengamos energía solar a través del desarrollo de enormes parques en La Rioja, en Jujuy y en otra provincia del norte argentino”, expresó.

Massa se mostró agradecido por el trabajo realizado y resaltó que “no hay nada más maravilloso que saber que cada uno de los que vivimos acá, si mañana volviéramos a nacer, volveríamos a elegir la Argentina y la provincia del norte para vivir y desarrollarnos”.

“Quiero agradecer este gesto enorme, enorme, invalorable de estos gobernadores del norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias”, destacó. el candidato presidencial.

“Y acá le pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos”, siguió.

Hacia el final de su discurso, Sergio Massa reveló que “los gobernadores me han propuesto y vamos a incorporar como una adenda a la presentación del presupuesto, un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al cheque y parte del impuesto país para cuidar las cuentas de las provincias y quiero también asumir ese compromiso aquí”.