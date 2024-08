Tensión en el Gobierno: Milei habló en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas y no invitaron a Villarruel

La distancia entre Javier Milei y Victoria Villarruel se agiganta. La vicepresidenta no fue de la partida en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas en las que el jefe del Estado realizó la tradicional entrega de sables a los militares ascendidos. La titular del Senado sugirió a través de su entorno que no fue invitada.

“Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad”, señalaron.

La vice y el Presidente habían coincidido públicamente en el desfile militar del 9 de Julio arriba de un tanque argentino, en una foto que llegó a la tapa del Wall Street Journal. El día anterior, Villarruel se había ausentado de la firma del Acta de Mayo en Tucumán por una gripe.

Luego, la tensión volvió a elevarse cuando Karina Milei se apersonó en la embajada francesa para pedir disculpas por el tuit de la vice contra Francia, por las cantos racistas de la selección de fútbol tras la obtención de la Copa América. Villarruel y Milei coincidieron en La Rural y la vice se quejó en redes sociales porque no había podido acceder su equipo de fotografía.

MILEI INSISTIÓ EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA SEGURIDAD

El presidente defendió el proyecto de ley que envió "para que las Fuerzas Armadas puedan dar apoyo a la Fuerzas de Seguridad en situaciones excepcionales sin que se requiera acudir a la opción extrema que es la declaración del estado del sitio". Hablo de nuevas amenazas y de vínculos entre Estados, narcoterrorismo y organizaciones criminales locales.

"En este mundo interconectado, donde los conflictos entre ejércitos regulares se vuelven menos frecuentes, y donde ciertos Estados tejen vínculos con organizaciones narcoterroristas y de crimen organizado local; donde las organizaciones criminales a veces cuentan con más recursos tecnología de armamento que la fuerza de seguridad, es imperativo que repensemos estos viejos paradigmas", dijo Milei.