Victoria Tolosa Paz: "El Presidente y la Vicepresidenta se tienen que sentar como lo hicieron en mayo de 2019"

El Frente de Todos sigue sumido en su propia interna atravesando una grave crisis económica que cercena expectativas electorales y estira al tiempo límite la definición de sus candidaturas. En este marco, Victoria Tolosa Paz, una de las pocas funcionarias “albertistas” que se mantienen en el Gabinete, planteó que Alberto Fernández y Cristina Kirchner “se tienen que sentar como lo hicieron en mayo de 2019″ y ordenar el rumbo del oficialismo.

“Argentina tiene problemas que resolver que está en manos del Presidente, de la Vicepresidenta y de todo el Gabinete. Son semanas muy críticas”, reconoció la ministra de Desarrollo Social, quien explicó que desde su cartera “hay un monitoreo permanente de las políticas sociales”. “En abril, luego del reordenamiento del Potenciar Trabajo, dimos un bono para el inicio de clases de un 50% del monto del Potenciar. Las familias vulnerables recibieron 37 mil pesos mas 15 de bono, dimos aumento de Tarjeta Alimentar”, explicó sobre los instrumentos que utiliza para mitigar el impacto de la crisis porque advirtió que “la inflación golpea más profundamente en los sectores que no tienen ingresos”.

En este escenario es que el oficialismo debe ordenarse para ser competitivo en las elecciones 2023. “Somos parte de un frente político que trabaja todos los días para construir una herramienta que permita ampliar la participación y democratizar la elección de los candidatos en todas las categorías”, definió Tolosa Paz. “Es muy sano que trabajemos con esta idea”, agregó la dirigente que encabezó en 2021 la lista de diputados nacionales.

Alberto Fernández y Cristina Fernández

“No estamos discutiendo candidaturas, queremos discutir candidato único o varias fórmulas presidenciales”, señaló la ministra que destacó “la diversidad” del espacio y “las distintas miradas de quienes lo integran”. “Queremos que las fórmulas presidenciales las elija el pueblo argentino, necesitamos democratizar nuestro frente político y trabajar mucho sobre las reglas de juego, luego vienen las candidaturas”, insistió en diálogo con Todo Noticias (TN).

Pero para ello, “el Presidente y la Vicepresidenta se tienen que sentar como lo hicieron en mayo de 2019″, planteó Tolosa Paz. “Es imposible pensar que vamos a poder escribir las reglas de juego sino hay un encuentro entre ellos dos que determinen cómo y de qué manera salimos a la cancha, en qué puestos, en qué lugares, para ser nuevamente un frente competitivo”, profundizó.

La funcionaria del Gobierno aclaró que más allá de las definiciones políticas, el Poder Ejecutivo debe atender el problema de la inflación y de la recuperación del salario: “Son parte de las asignaturas pendientes, queremos mejorar las condiciones de vida y el Gabinete trabaja para eso”.

Reconoce también que este contexto económico es escenario propicio para el surgimiento de posturas extremistas como las que pregona Javier Milei. Admitió que “el enojo del pueblo argentino es lógico”, pero sin nombrar el diputado libertario, señaló: “No queremos que ese enojo canalice hacia un voto que busca la destrucción de nuestra república, las instituciones y de la mirada del Estado. El Estado tiene que ser inteligente y eficiente. El mercado no soluciona lo que el Estado tiene que garantizar”.

Consultada por rumores que indican que competiría en la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz dijo que “no hay dudas que el candidato más fortalecido es el gobernador Axel Kicillof, a quien acompañé y voy acompañar”. “No se definió cuál va a ser el esquema electoral necesario para la provincia”, agregó.

“Nadie sobra en el Frente de Todos. Cada militante puede no encontrarse identificado con la gestión de Kicillof, y hay hombres y mujeres que podemos representar en todo caso la sumatoria de ideas”, manifestó y citó como ejemplo a Juan Grabois, quien “tiene ideas y viene diciendo que quiere ser presidente; le habla a un sector que quizás yo como ministra hoy no puedo dar respuestas, pero es necesario que tengamos respeto”.

“El frente necesita tener una estrategia. No me asusta nada, no se que miedo puede tener alguien a someterse a cuarenta años de democracia, al voto popular”, continuó dejando en claro su postura. “No es que la solución es lista única o PASO, esa definición aún no se dio. Cuando se dé, se establecerán las reglas y los que no se sientan sintetizados por Kicillof irán a una PASO”, concluyó Victoria Tolosa Paz.

Fuente: Infobae