Zigarán sobre la lucha contra el cambio climático: "En diez años estaremos en un punto de no retorno"

La candidata a legisladora del Parlasur por el Frente Cambia Jujuy, María Inés Zigarán, defendió la lucha contra el cambio climático, condenó a los “negacionistas” y sostuvo que el mandato de cuidar el planeta es una causa que el Gobierno jujeño comparte con la Iglesia Católica.

La candidata se expresó en estos términos tras asistir al reconocimiento que jóvenes de la organización “Cuidadores de la Casa Común” realizaron este lunes al gobernador Gerardo Morales por el apoyo al programa recibido del Gobierno.

Zigarán explicó que el Obispado de Jujuy a través de la Pastoral Social, “realiza un extraordinario trabajo con los Cuidadores de la Casa Común, que tiene como concepto ayudar a poblaciones vulnerables para que puedan desarrollar capacidades de trabajo” mediante numerosos emprendimientos en distintas localidades.

Además, destacó que la organización “tiene un gran compromiso con el cuidado del ambiente”, por lo cual fue incluida como beneficiaria del proyecto GIRSU y su accionar fue declarado de interés por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

“Con los Cuidadores de la Casa Común compartimos la visión de la Encíclica Laudato Si, que fue una gran inspiración, y también lo es la última exhortación apostólica firmada por el Papa Francisco, donde vuelve a hablar del cambio climático, critica a los negacionistas del cambio climático y vuelve a convocar al mundo entero a trabajar en contra del cambio climático”, amplió Zigarán.

“Con la Iglesia coincidimos en esta intersección de valores, por eso los Cuidadores de la Casa Común agradecieron al gobernador por todo el apoyo que le prestó al programa”, añadió.

La candidata sostuvo luego que “hay una gran embestida contra el cambio climático, hay muchos negacionistas que ya parecían parte de la historia y que hoy resurgieron y eso significa un serio peligro para la humanidad. Por eso estamos hablando sobre el cambio climático, sobre la evidencia científica, la importancia de abordar el tema desde la perspectiva de la reducción de las emisiones y también desde la perspectiva de la adaptación”.

Advirtió en ese orden Zigarán que “si no abordamos el tema del cambio climático, el Papa lo acaba de decir, en diez años estaremos en un punto de no retorno y no habrá posibilidades de la vida en este planeta”, por lo cual “tenemos el compromiso de insistir en la importancia del cambio climático y en la necesidad de tomar medidas y adaptarnos rápidamente”.

“El cambio climático existe, hay evidencias científicas, los líderes del mundo están comprometidos con el cambio climático, Naciones Unidas es parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”, dijo para resaltar que “vamos a seguir trabajando para evitar la destrucción del planeta desde la mirada del combate al cambio climático; no vamos a permitir que algunos aventureros que niegan el cambio climático intenten destruir las políticas públicas vinculadas al clima y al ambiente porque eso significará profundizar las desigualdades y la pobreza en Argentina”, aseguró.

En el reconocimiento al gobernador Morales, que tuvo lugar en el barrio La Merced de San Salvador de Jujuy, estuvo también el candidato a senador Mario Fiad, quien ponderó el trabajo de Cuidadores de la Casa Común no solo en el cuidado del planeta sino también en la contención y asistencia a jóvenes con adicciones.

En el acto estuvieron presentes el intendente Raúl Chuly Jorge, la candidata a senadora Silvia Giacoppo, la presidenta del centro vecinal de La Merced Claudia Delgado y la coordinadora del programa dependiente del Obispado, Ana María Luca.