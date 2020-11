Allanaron la casa de Martín Cirio por la causa de pedofilia

Martín Cirio recibió una orden de allanamiento de su casa en el marco de la denuncia penal por apología del delito de pedofilia e instigación a cometer delitos.

El abogado Alejandro Sarubbi Benítez, representante de una víctima de pedofilia informó a través de sus redes que el youtuber había sido allanado el dos de noviembre y que contaba la información porque se había levantado el secreto de sumario de la causa.

«Se realizó el primer allanamiento, y se secuestraron 2 computadoras, 3 teléfonos celulares y 89 unidades de almacenamiento», contó. Además, dijo que Cirio tiene múltiples denuncias en su contra. «Soy el letrado patrocinante de una de las denunciantes. Solo puedo adelantar que ha tenido problemas serios en el pasado por conductas como la denunciada», afirmó.

La denuncia está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Fiscalía N° 29. Esta causa en su contra se generó por la viralización de varios tuits de Cirio refiriendo conductas delictivas sexuales hacia menores de edad.

Luego de haber sido denunciado, «La Faraona» comentó en Instagram.»Lo que escribí en esos tuits es nefasto, no importa si se escribió hoy o en 2010. Lo que dije fue horrible porque hay un montón de gente que se le caga la vida por este tema. A veces no importa las intenciones que uno tenga, que no sean malas, si lo que hacés es cruel no importa que las intenciones sean buenas. Esos chistes eran una mierd… Y hoy reflotado lastima a un montón de gente y les pido mil perdones, que ya sé que el perdón no repara nada, pero no puedo hacer más que eso».

De todas formas, el instagramer sigue sumando un millón de seguidores y haciendo sus videos de forma cotidiana.

Fuente: Rating Cero