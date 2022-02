Canadá aprobó su primera vacuna propia contra el coronavirus

Canadá autorizó este jueves la primera vacuna desarrollada en el país contra el coronavirus, anunciaron la firma biofarmacéutica Medicago, con sede en Quebec, y su socia GlaxoSmithKline.

El anuncio se produce cuando más del 90% de los adultos canadienses ya recibieron dos dosis de otras vacunas, pero aproximadamente la mitad de la población aún no tiene la dosis de refuerzo.

El director ejecutivo de Medicago, Takashi Naga, calificó la aprobación de Health Canada –la autoridad regulatoria– de su vacuna Covifenz como «un hito importante para Canadá en la lucha contra la pandemia», y dijo que la compañía ya está «fabricando dosis para comenzar a cumplir con su pedido», informó la agencia de noticias AFP.

Medicago’s Covifenz #CovidVaccine is a plant-based protein vaccine. Find out more about this type of vaccine here: https://t.co/Jfh6O41kok https://t.co/9VR4fP9JIG

— Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) February 24, 2022