Luego de la denuncia del gobierno, el hombre que pescó un delfín en extinción negó habérselo comido

El hombre que recorrió una playa de Mar del Tuyú con un delfín al hombro y fue repudiado por las asociaciones de animales, se defendió de las acusaciones y aseguró que el ejemplar estaba muerto cuando lo cargó. Desde el Ministerio de Ambiente se llevó a cabo una denuncia por su comportamiento, ya que el pez está en peligro de extinción.

Identificado como Matías P., la persona que cubrió con una manta un delfín franciscana en peligro de extinción dio su testimonio sobre el hecho luego de que el gobierno llevara el caso a la justicia.

“Quiero dejar en claro que yo no lo pesqué al delfín, el delfín se enganchó cuando ya estaba muerto. No me lo llevé como un trofeo porque lo enterré a pocas cuadras de donde se enganchó. No me lo comí, ya estaba muerto. Por lo que tengo entendido, ya tenía un par de días de muerto el animalito. Porque era bastante agresivo el olor que emanaba”, le explicó a Infobae luego de lo sucedido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Somos Jujuy (@diariosomosjujuy)

Alegando que el pez ya estaba muerto, explicó que sus pequeños hijos se sintieron mal al ver el cadáver y que luego de cargarlo, decidió enterrarlo.

En el video, se observa como el delfín está muerto sobre la arena, en una playa a la altura de la calle 79 de la ciudad costera.

“Estaba con mis hijos menores y, al sacarlo, me pregunté qué hacía con esto. Y, la verdad, me puso a mal. A mis chicos también; y decidí llevar a mis hijos a la casa. Después busqué a un muchacho frente de la playa que me prestó una pala y fui a enterrarlo en un médano cercano. Nunca fui con una masa y un cuchillazo, quedó enganchado en el trasmallo ya muerto”, se justificó.

El repudio de las asociaciones de animales

Más allá de la indignación por el video, la matanza de este tipo de animales está prohibida por la ley ya que son especies protegidas y en peligro de extinción.

“Esta persona pescó una franciscana, son delfines costeros que están protegidos, y además procedió a llevarse el ejemplar. La persona que filmó dicho acto ya radicó la denuncia correspondiente. Esperamos que la Justicia haga algo, y que esta persona explique este aberrante acto”, fue la respuesta de Fauna Argentina en Instagram, repudiando el hecho.

El presidente de Fauna Argentina, Juan Lorenzano, explicó que el montaje de la red trasmallo también está prohibida, con lo cual la defensa del hombre quedaría derrumbada.

“Estamos ante una situación que es grave. Desde el hecho de haber usado una red trasmallo, cosa que está prohibida, y después, que a través de eso se capturó a un delfín franciscana. Luego, esta persona se lo carga al hombro y se lo lleva”, le dijo a TN.

El hombre se defendió diciendo que desconocía la ilegalidad de este tipo de red para pescar. “No sabía. Lamento lo del delfín, lamento haberlo sacado yo. Para muchos estuvo mal, aunque también, para muchos otros estuvo bien que lo haya enterrado. Me cayó muy mal la denuncia que me hicieron», develó.

«Soy un padre de familia, trabajo, trato de darles lo mejor a mis hijos; y lo mejor que pudimos hacer es enterrarlo para que tenga el entierro que le corresponde a cualquier difunto. Yo no estaba al tanto de la Ley, que estaba en peligro de extinción. No estoy fauna, no soy abogado, soy un trabajador, gastronómico”, aseguró.

En las últimas hora se supo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA) por la presunta infracción de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.

Qué es un delfín franciscana

El delfín en cuestión, llamado franciscana o delfín del Plata, forma parte de una especie de cetáceo que se encuentra «en estado vulnerable», confirman los expertos.

Se trata de un delfín de río propio del gran estuario del Río de la Plata y las costas del Océano Atlántico en Sudamérica.

Fuente: Perfil