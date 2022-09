Acuerdo de precios: cuáles son las marcas de ropa que mantendrán sus valores hasta diciembre

La indumentaria es uno de los rubros que más incrementó sus precios en el último año. De acuerdo a los datos del índice de Precios al Consumidor que releva el Indec, la inflación de agosto para el segmento de prendas de vestir y calzado fue de 9,9%, por encima del índice general que alcanzó el 7 por ciento. Además, en la comparación interanual, es el único rubro relevado que ya supera el 100% de incremento.

En este contexto, representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y otras empresas del sector firmaron un acuerdo con la secretaría de Comercio por el cual se comprometen voluntariamente a mantener hasta el 1° de diciembre los precios de la ropa que estaban vigentes al 5 de septiembre de 2022 y garantizando un “abastecimiento razonable” al mercado.

Del encuentro participaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio Matías Tombolini. Los funcionarios indicaron que la Secretaría trabajará con el sector para “programar el flujo de importaciones” con el objetivo de que “siga siendo un sector que agrega mucho valor”.

En tanto, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, apuntó: “Nosotros nos hacemos responsables de que este acuerdo se cumpla y lo hacemos con convicción porque, como cualquier empresario argentino, queremos que el país salga adelante. Queremos que esto sea mucho más grande y trabajar con los textiles para que se sumen a esta mesa”, añadió.

El acuerdo incluye los precios de más de 60 marcas que estarán disponibles en todo el país en shoppings, supermercados y locales propios de las empresas. Además, se dispuso que a partir del 1° de diciembre y por el plazo de 180 días los precios se adecuarán en relación a la variación del tipo de cambio oficial.

El entendimiento prevé mecanismos por parte de la Secretaría de Comercio para auditar y verificar su cumplimiento. En caso de incumplimiento, la Secretaría procederá de acuerdo a lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor y el Régimen de Lealtad Comercial. El convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

Forman parte del acuerdo las marcas: 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D’Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara.

Se espera que el acuerdo no tenga un impacto muy significativo en los índices de inflación de los próximos meses: el Indec no sólo releva precios en las primeras marcas que se venden principalmente en los shoppings sino que también lo hace en comercios de barrio, en las zonas de Once y Avellaneda, entre otras. Además, se trata de un sector muy atomizado y por lo tanto resulta muy difícil para controlar precios.

Fuente: Infobae