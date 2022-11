Scaloni en la previa ante México: "El sábado cada jugador dejará hasta la última gota de sudor"

El seleccionado albiceleste se prepara para un importante duelo este sábado ante México, y el entrenador habló sobre cómo se prepara el equipo, donde hizo hincapié en dejar atrás lo sucedido ante Arabia Saudita y pensar en lo que viene.

“Anímicamente, más allá del primer día, porque el golpe afecta, la reacción es inmediata. Ahora hay que levantarse, y este grupo está capacitado. No tenemos dudas de cómo vamos a afrontar el partido. Buscamos alternativas, es posible que haya variantes”, sostuvo.

Expresó que el partido ante el conjunto de Martino, “será totalmente deferente. Estamos pensando en México, que será totalmente diferente. La manera de jugar será similar, no vamos a cambiar por lo que pasó el martes. Eso lo tenemos claro. Hay que pasar página. Vamos a jugar de la misma manera”.

"México tiene un gran entrenador. pero nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar, más allá del golpe. Tenemos que seguir igual y afrontar de la misma manera. Nos jugamos un partido de fútbol, con la responsabilidad de saber que tenemos un país atrás. Cada jugador dejará hasta la última gota de sudor. Dejarán todo hasta el último minuto para dar vuelta esta situación”, indicó.

Entre otros temas, Scaloni brindó información sobre cómo está Messi y desmintió rumores sobre posibles lesiones y ausentismo a entrenamiento, "o sé de dónde salió que Messi ayer no se entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema".

Por último, sobre el recuerdo de Maradona, a dos años de su muerte, dijo, "es un día para todos muy triste. Esperamos mañana brindarle una alegría, si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira, es la única realidad y cuando nos acordamos o vemos imágenes o se cumple un aniversario, parece mentira que ya no esté. Pero esperamos que mañana sea un día alegre para todos nosotros y poder brindárselo".

