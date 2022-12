Ricardo Rodríguez dejó de ser el DT de Talleres de Perico

Luego de que Talleres de Perico consiga el pase a cuartos de final del Torneo Regional Amateur venciendo en el global por 4 a 1 a Huracán de Embarcación, surgieron cambios determinantes en la dirección técnica, dando por finalizada la etapa de Ricardo Rodríguez.

El propio club periqueño fue quien brindó un parte de prensa en el que expresaron “El Club Atlético Talleres informa a socios, hinchas y público en general que Ricardo Rodríguez no continuará a cargo de la conducción técnica de nuestro primer equipo. Agradecemos por su trabajo realizado en este tiempo en nuestro club”.

La trascendencia de esa noticia no solo quedó allí, sino que adelantaron que “en las próximas horas darán a conocer el nombre de la persona que se hará cargo de la conducción técnica del equipo”.

Quien tome el mando deberá pensar en el próximo duelo frente a La Mona 44 que se jugará el domingo 11 de diciembre, con lugar y horario a definir.

Lo que se viene

Con respecto a las fechas de esta siguiente fase, de la cual formarán parte 64 equipos, este domingo 11/12 se jugarán los partidos de ida, mientras que el domingo 18/12 se jugarán los partidos de vuelta.

Luego el campeonato entrará en un parate por las fiestas y se reanudará el 08/01/23 con la disputa de la Cuarta Ronda.

Por su parte, la quinta ronda quedará un equipo por región (total 8 equipos), los cuales jugarán una final única en estadio neutral para definir los 4 ascendidos al Torneo Federal A 2023.

A: Deportivo Michel (Metán) vs. General Guemes (Ros. de la Frontera) (L)

B: Camioneros Argentinos Del Norte (Salta) vs. Atlético San Pedro (San Pedro) (L)

C: Altos Hornos Zapla (Palpalá) vs. Deportivo La Merced (La Merced) (L)

D: Talleres (Perico) vs. La Mona 44 (Perico) (L)

(L) Hace de local en el primer partido.