Zapla, Talleres, La Mona 44 y Atlético San Pedro, a cuartos de final del Regional Amateur

A la par del Mundial de Qatar, más de 280 equipos no descansan y pelean por el ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino. Entre ellos están los jujeños que este fin de semana jugaron la vuelta de la segunda ronda del Torneo Regional Amateur.

De los equipos jujeños participantes, clasificaron Talleres de Perico, La Mona 44, Zapla y Atlético San Pedro. La novedad es que habrá duelo entre periqueños y los duelos se definirán desde el domingo 11 de diciembre.

Los resultados:

PARTIDO "1" I Deportivo Michel (Metán-SA) 2 vs. 2 Sportivo Guzmán (S.M.Tucumán) pt. José Luis Michel pt. Mauricio Miranda pt. Marcelo Ares pt. Axel Epifanio V Sportivo Guzmán (S.M.Tucumán) 0 vs. 2 Deportivo Michel (Metán-SA) 7 pt. Ángel Gómez 48 st. Ángel Gómez CLASIFICÓ: Deportivo Michel GLOBAL: 2-4 PARTIDO "2" I Deportivo Graneros (Graneros-TU) 1 vs. 1 General Güemes (Ros.Frontera-SA) pt. Brahian Collante st. Andrés Gigena V General Güemes (Ros.Frontera-SA) 1(5) vs. 1(4) Deportivo Graneros (Graneros-TU) 35 st. José Fernández 25 st. Héctor Collante CLASIFICÓ: General Güemes GLOBAL: 2 (5) - (4) 2 PARTIDO "3" I San Bernardo (Coronel Moldes-SA) 1 vs. 1 Atlético San Pedro (San Pedro-JU) 8 st. Andrés Liendro 3 st. Rodrigo Velázquez V Atlético San Pedro (San Pedro-JU) 2 vs. 1 San Bernardo (Coronel Moldes-SA) 21 pt. Juan Alberto Méndez 7 pt. Marcos Botelli 9 st. Luis Alberto Corimayo (e/c) CLASIFICÓ: Atlético San Pedro GLOBAL: 3-2 PARTIDO "4" I Unión Calilegua (Calilegua-SA) 0 vs. 1 Camioneros Arg. Norte (Salta) 18 st. Emanuel Vázquez V Camioneros Arg. Norte (Salta) 4 vs. 1 Unión Calilegua (Calilegua-SA) 29 pt. Juan Pablo Pereyra 21 st. Nolberto Escalante 12 st. Juan Pablo Pereyra 29 st. Claudio Burgos 44 st. Emanuel García CLASIFICÓ: Camioneros Argentinos del Norte GLOBAL: 5-1 PARTIDO "5" I Villa San Antonio (Salta) 0 vs. 1 Altos Hornos Zapla (Palpalá-JU) 37 st. Braian Jiménez V Altos Hornos Zapla (Palpalá-JU) 1 vs. 1 Villa San Antonio (Salta) 14 pt. Rodrigo Núñez 21 pt. Juan Pablo Sulca CLASIFICÓ: Altos Hornos Zapla GLOBAL: 2-1 PARTIDO "6" I Ciudad Nieva (S.S.Jujuy) 0 vs. 4 Deportivo La Merced (LaMerced-SA) 8 pt. Mario Sánchez 19 pt. Sergio Argañaraz 38 pt. Matías Jerez 41 st. Fabio Giménez V Deportivo La Merced (LaMerced-SA) 3 vs. 0 Ciudad Nieva (S.S.Jujuy) 42 pt. Jesús Calderón 45 pt. Sergio Argañaráz 42 st. Gastón Gamboa CLASIFICÓ: Deportivo La Merced GLOBAL: 7-0 PARTIDO "7" I Huracán (Embarcación-SA) 1 vs. 2 Talleres (Perico-JU) st. Marcos Ruíz pt. Francisco Biasutti st. Francisco Biasutti V Talleres (Perico-JU) 2 vs. 0 Huracán (Embarcación-SA) 6 st. Maximiliano Martínez 12 st. Mariano Arroyo CLASIFICÓ: Talleres (P) GLOBAL: 4-1 PARTIDO "8" I La Mona 44 (Perico-JU) 1 vs. 0 Belgrano (General Mosconi-SA) 23 st. Alejandro Arroyo V Belgrano (General Mosconi-SA) 1 vs. 1 La Mona 44 (Perico-JU) 37 st. Abel Ruíz 26 st. Fabricio Ortega CLASIFICÓ: La Mona 44 GLOBAL: 1-2

Lo que se viene

Con respecto a las fechas de esta siguiente fase, de la cual formarán parte 64 equipos, este domingo 11/12 se jugarán los partidos de ida, mientras que el domingo 18/12 se jugarán los partidos de vuelta.

Luego el campeonato entrará en un parate por las fiestas y se reanudará el 08/01/23 con la disputa de la Cuarta Ronda.

Por su parte, la quinta ronda quedará un equipo por región (total 8 equipos), los cuales jugarán una final única en estadio neutral para definir los 4 ascendidos al Torneo Federal A 2023.

A: Deportivo Michel (Metán) vs. General Guemes (Ros. de la Frontera) (L)

B: Camioneros Argentinos Del Norte (Salta) vs. Atlético San Pedro (San Pedro) (L)

C: Altos Hornos Zapla (Palpalá) vs. Deportivo La Merced (La Merced) (L)

D: Talleres (Perico) vs. La Mona 44 (Perico) (L)

(L) Hace de local en el primer partido.