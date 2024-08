La vacuna contra el dengue se consigue desde $87 mil en las farmacias de Jujuy

La baja presencia de casos positivos de personas infectadas con dengue, sumado a las bajas temperaturas, hace que haya poca urgencia por parte de la población en general en reforzar los métodos de prevención, pese a estar en el momento indicado para hacerlo.

Y es que es justamente en esta época invernal es donde se debe insistir en la erradicación de los criaderos del mosquito, es decir en el descacharreo y desmalezado de terrenos, como así también acceder a la inmunización correspondiente, a fin de llegar al periodo estival protegidos.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy reiteraron la importancia de acceder a la vacuna contra el dengue lo antes posible, por cuanto el esquema consta de dos dosis que deben aplicarse con un intervalo de tres meses.

El presidente de dicha entidad, Gustavo Martínez, advirtió que "lo mejor sería vacunase ahora para que dentro de tres meses se pueda ya contar con la segunda dosis, antes que empiece el verano".

Vacuna Qdenga contra el dengue

Si bien el sistema de salud nacional anunció que iniciará en estos días una campaña de vacunación gratuita, en su primera etapa se prevé que solo estará disponible para adolescentes, en algunas jurisdicciones del país donde la prevalencia de casos suele ser mayor.

Actualmente, el valor de cada dosis, en las farmacias de Jujuy, es de $87.000, sin embargo hay poca disponibilidad en la provincia.

"Al haber baja demanda por que no es época de calor, por ahí cuesta conseguir la vacuna en las farmacias, pero si hay. No hay problema de faltante, sino que al haber bajado mucho la demanda por la estacionalidad no hay tanto stock" aclaró Martínez.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos hembra del género Aedes, principalmente Aedes aegypti. Es un problema significativo en Argentina, especialmente durante los meses más cálidos y húmedos, cuando las condiciones son favorables para la reproducción del mosquito.

Datos clave sobre el dengue en Argentina:

El dengue se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. El mosquito se infecta cuando pica a una persona con el virus, y luego lo transmite al picar a otras personas. Síntomas: Los síntomas suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura del mosquito infectado. Incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, y erupción cutánea. En casos graves, puede causar dengue grave o dengue hemorrágico, que es potencialmente mortal.

La prevención del dengue se centra en la eliminación de los criaderos de mosquitos, que son principalmente recipientes que acumulan agua estancada, como baldes, neumáticos, y macetas. También se recomienda el uso de repelentes, mosquiteros, y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Situación en Argentina: Argentina ha experimentado brotes de dengue en los últimos años, especialmente en las provincias del norte, como Misiones y Formosa. La incidencia de dengue varía según las condiciones climáticas y las medidas de control adoptadas. Las campañas de concientización y prevención son fundamentales para reducir la propagación del virus.

Recomendaciones para la población:

Eliminación de criaderos: Inspeccionar y eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua en y alrededor de las viviendas. Protección personal: Utilizar repelentes, ropa de manga larga, y mosquiteros, especialmente en áreas donde se han reportado casos de dengue. Consulta médica: Ante la aparición de síntomas como fiebre alta y dolores intensos, acudir rápidamente al médico para un diagnóstico adecuado.

Este enfoque preventivo y de concientización es esencial para combatir la propagación del dengue en Argentina, especialmente durante la temporada de mayor riesgo.