Qué es la hipercalcemia, la enfermedad que llevó a Silvina Luna a la internación

El estado de salud de Silvina Luna se agravó en las últimas horas y debió ser internada en terapia intensiva en el hospital Italiano tras contraer una bacteria. La modelo sufre una enfermedad renal y necesita con urgencia un trasplante de riñón, a raíz de la operación a la que se sometió en 2011, que la llevó a padecer una hipercalcemia y una insuficiencia renal.

De acuerdo con la prestigiosa Clínica Mayo, se trata de una enfermedad que se caracteriza por un nivel de calcio en la sangre superior a lo normal. “Demasiado calcio en la sangre puede debilitar los huesos, formar cálculos renales e interferir en el funcionamiento del corazón y el cerebro”, advierte en su sitio web.

Además explica que es el resultado de la hiperactividad de las glándulas paratiroides, que se encuentran en el cuello cerca de la glándula tiroides.

Silvina Luna está en grave estado

La noticia fue dada a conocer este martes en LAM por Ángel De Brito. “Está sedada y con respirador. Está acompañada por su hermano y con la gente que la quiere. Ella vino hace un mes al programa a contar cómo está de su salud y lamentablemente hoy pasó a terapia intensiva”, indicó el periodista.

En aquella ocasión Silvina Luna había contado que llevaba seis meses haciendo diálisis y que necesita un trasplante de riñón. “Tengo una bacteria en la sangre, que la detectaron por una bolita que me apareció en la pierna. Hasta que no se resuelva eso, no me pueden trasplantar y para resolverlo, tengo que tomar medicación durante un año más”, explicó sobre lo que calificó como “un momento muy crítico” de su vida.

Minutos después de que se conociera la noticia, los amigos de la modelo y varios integrantes del mundo del espectáculo se volcaron a sus redes sociales para expresarle su apoyo.