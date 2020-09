Tiene 5 años y gastó sus ahorros para comprarle bizcochos a los bomberos

En la ciudad de Laboulaye, como tantas otras localidades de Córdoba, el fuego no da tregua y un incendio de pastizales cerca de la casa de Lorenzo hizo que los bomberos actuaran inmediatamente para combatirlo.

Tras lograr contener el incendio, el pequeño de cinco años quiso agradecerle a los bomberos y le pidió a su mamá la plata de sus ahorros, fue a la panadería y les compró criollos.

Su mamá orgullosa del gesto lo publicó en sus redes sociales y la foto se hizo viral. “Mi Lolo, el de corazón gigante, el que día a día me enseña tanto. Hoy sacó de sus ahorros para pagarles a los bomberos con criollitos”, escribió en Facebook.

Además, en declaraciones a Crónica, la mujer reconoció que fue el propio niño quien le dijo de llamar a los bomberos al ver que se quemaba un campo cercano a su casa. “Continuamente quiere ayudar. Por ejemplo, cuando la ropa ya no le entra, quiere que se la regale a alguien ‘que no tenga’, lo mismo sucede con los juguetes que ya no usa más”, contó.

Finalmente agregó: “Siempre digo que es un nene grande en un cuerpo pequeño. Él tiene cinco años y me demuestra que a lo mejor no necesitamos tenerlo todo. Con lo que tenemos podemos ayudar. A mí también me enseña que hay que ayudar mucho”.

Fuente: El Doce y Mia FM.