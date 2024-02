Advierten que en Jujuy aumentó el abandono de animales por la crisis económica

La crisis económica impacta en todos los ámbitos de la sociedad y la tenencia de mascotas no es la excepción. En Jujuy, ante el aumento generalizado de los precios que se extiende desde hace meses, creció el abandono de mascotas y los casos de maltrato animal, por falta de atención veterinaria.

Así lo advirtió Gabriela Baduzzi, fundadora y responsable del Hogar San Roque, que cobija a más de 600 perros y gran parte de esos animales sufre alguna discapacidad o cursa una enfermedad. "Cada vez esto se pone peor, tengo impotencia porque cada vez llegan más casos terribles de animales con bicheras, y no cuesta nada ir al veterinario y hacerlos curar", planteó en diálogo con Canal 7 de Jujuy sobre una de las problemáticas diarias.

Gabi sostuvo que "hay muchos casos que tengo que rechazar porque ya no tengo lugar". En ese sentido, ilustró: "me dejaron a una perra que tuvo diez cachorros, una perra preñada, a punto de parir ya, con diez cachorritos".

Con relación al agravamiento de la situación, precisó que "desde noviembre me dejaron 98 animales y no sale nada, casi nada en adopción, porque hay más abandonos y la gente no tiene qué darles de comer, entonces vienen y los tiran en la puerta".

La fundadora del Hogar San Roque sostuvo que a las personas que abandonan "no les importa las cámaras ni los vecinos, no tienen dignidad y no tienen moral. Y eso es triste, dime cómo tratas los animales y te diré quién eres", lamentó y reflexionó.

A las necesidades constantes de alimentos y fondos para cubrir las atenciones veterinarias, al Hogar San Roque se sumó la problemática de la destrucción de algunos sectores debido a los temporales registrados durante los últimos días en Jujuy.

Quienes deseen colaborar con cualquier tipo de elemento se pueden comunicar por las redes sociales a Hogar San Roque Jujuy - Pagina Oficial o mediante el número de teléfono: 3884759553.