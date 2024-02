El Hogar San Roque tuvo daños materiales por las fuertes lluvias y solicitan ayuda para la reconstrucción

El Hogar San Roque en donde se alberga a más de 600 perros, sufrió las consecuencias del temporal de este jueves y Gabriela Baduzzi habló con Canal 7 de Jujuy sobre los desastres que dejaron las fuertes lluvias.

“Eran las cinco de la tarde y estaba bañando a los perritos, cuando de golpe el cielo se puso oscuro, se largó una lluvia terrible y se generó un tornado por la fuerza del viento. El techo de una de las casas que estaba sujeto con tornillos, se empezó a desprender, se levantó como si fuera papel y fue a parar a otro que lo contuvo. El segundo techo, si se levantó, dio tres vueltas y cayó en un zanjón", explicó Gabriela sobre los daños materiales que tuvo.

“Las chapas que estaban con carga se desprendieron a la mitad, se abrieron, se doblaron y cada chapa quedó con huecos porque se desprendió el tornillo, se torcieron todos los postes. Los perfiles que sostenían las chapas se torcieron ante la pesadez del viento”, afirmó, detallando todos los problemas que tuvo.

La referente, indicó que recibió ayuda de la Secretaría de Gobierno, de la dirección de Asuntos Vecinales y “reubicaron todas las chapas que estaban sanas, pusimos el techo de nuevo de las casas para que los perritos tengan donde dormir".

A pesar de la ayuda que recibió, afirmó que hay que reconstruir nuevamente varios sectores . “Resistimos un montón de tormentas, pero esta fue terrible, atroz, y ayer quedé con un desazón en el corazón” manifestó triste y dijo que dos perros resultaron heridos (uno en la cabeza y otro se quebró al pata) al caerse bloques".

La actualidad del Hogar

Actualmente, Gabriela tiene 622 perros a su cuidado y cada vez tiene más animales que llegan en malas condiciones.

“Hay muchos casos que tengo que rechazar porque ya no tengo lugar. Desde noviembre hasta ahora, me dejaron 98 animales y no hay adopción, porque hay más abandonos”, fundamentó Baduzzi.

Para la habilitación del centro de castración “me falta la conexión a la cloaca y poner el cartel y ya estaría listo para inaugurar”.

Cómo ayudar

Gabriela pidió ayuda a todas las personas la colaboración de chapas, bloques, cementos, perfiles de 3 metros, para iniciar la reconstrucción.

“Vamos a lanzar una colecta mínima, para juntar mantas, frazadas, bolsas de alimentos balanceados, entre otras necesidades.

Para más información, se pueden comunicar por redes sociales a Hogar San Roque Jujuy - Pagina Oficial o mediante el número de teléfono: 3884759553.