Una jujeña lleva 20 años como protectora y rescató casi 4.000 perritos de la calle: "Lo hago por amor"

El Hogar San Roque fue creado por Gabriela Baduzzi, una mujer jujeña que desde jovencita dedicó su vida a rescatar y cuidar perritos abandonados en la calle. A través de sus redes sociales contó que cumplió 20 años como protectora y en el transcurso de esas décadas efectuó alrededor de cuatro mil contenciones.

"Recuerdo aquella tarde. Venía de dar clases en mi bicicleta y al cruzar las vías del tren, vi que una pequeña estaba escarbando la tierra mientras comía insectos, su sustento. Estaba sin pelitos, súper delgada y deshidratada. No pensé más nada y la levanté. Mi mamá estaba esperándome en la puerta de casa y me preguntó qué era ese trapo viejo que colgaba en mi brazo: era Reina, como la bauticé, mi primer rescate", rememoró.

Desde ese momento Baduzzi supo que ese sería el destino de su vida y a partir de allí se convirtió en una referente incansable que lucha por los derechos animales en Jujuy.

"Hoy, 20 años después, muy pocas cosas cambiaron. Miles siguen sufriendo, miles mueren en las peores condiciones, solos, miles son maltratados o abandonados enfermos o tan pequeños que te desgarra el corazón", lamentó.

Gabi no dudó y cambió su vida radicalmente. "Dejó todo", como relata.

"Dejé todo por ellos, todo. Mi familia, mi cargo docente, me olvidé de navidades o días familiares. Mi vida entera dedicada a ellos", dice.

En dos décadas como rescatista contuvo cerca de 4.000 perritos abandonados: "Contuve, hice castrar, millones no nacieron gracias a eso" y actualmente en el Hogar San Roque asiste a 578 perros que esperan ser adoptados y tener una familia.

"Hoy tengo casi 600 sueños por cumplir", cuenta.

Gabi Baduzzi quiere que el Hogar San Roque no exista más. No porque vaya a abandonar su lucha, sino porque espera con ansias el día en que no haga falta ninguna contención más, no haya perritos abandonados a su suerte en todos los rincones de la provincia.

"Esta entrega la hago sinceramente, por amor, por conseguir en algún momento que este hogar ya no exista y que cada uno de ustedes, mis bombones amados, tengan una mamá propia", desea para sus "peluditos" de cuatro patas.

Y no se olvida de las personas que la contienen a ella y la ayudan en su travesía. "Gracias, gracias, gracias infinitas a cada uno de ustedes que permiten que esta entrega, este humilde hogar, sea la contención de estos angelitos que estaban desahuciados, muertos en vida. Aquí resurgieron y viven felices mientras esperan su familia. Gracias a mis padres y perdón por mis ausencias. Gracias, amor, Gustavo, que desde hace seis años te uniste no solo a mí, sino a esta causa, dando todo por ella también".

"Anhelo un mundo mejor para ellos. Con todo mi corazón. Amo lo que hago y sigo y seguiré luchando por ellos siempre", cerró.