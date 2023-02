Adiós a los audios de WhatsApp: lanzarán una función para convertir a texto los mensajes de voz

WhatsApp sigue incorporando actualizaciones para mejorar la experiencia de usuario en su plataforma. La última novedad en la que Meta está trabajando consiste en una función muy solicitada: una herramienta dentro de la aplicación que permitirá pasar a texto los mensajes de voz recibidos.

Como informó el sitio especializado WABetaInfo, la última versión beta de WhatsApp para iPhone viene con una función de transcripción para los audios, aunque con algunas limitaciones.

Por ejemplo, las transcripciones no estarán disponibles cuando no se identifiquen palabras o cuando el mensaje de voz esté en un idioma distinto al establecido para la herramienta. Además, se procesarán en el dispositivo y no se subirán a los servidores de WhatsApp o Apple, lo que supone una gran ventaja en términos de privacidad.

Cómo funcionará la transcripción de audios en WhatsApp

Al activarla, WhatsApp analizará el audio e intentará identificar lo que se dijo en el mensaje. Luego, la app lo transformará en un archivo de texto.

Cuando las palabras de las notas de voz no estén disponibles, no se entiendan correctamente o sean de otro idioma no reconocido, la herramienta enviará un aviso al usuario.

Cuándo estará disponible para iPhone y Android la función de transcripción de audios de WhatsApp

Por el momento, solo la versión beta de WhatsApp para iPhone cuenta con la función de transcripción, y no está claro cuándo estará habilitada en Android. Telegram, uno de los principales competidores de WhatsApp en la actualidad, ya ofrece la transcripción de audio y vídeo. Sin embargo, en ese caso, la función solo está disponible para los suscriptores de Telegram Premium. En WhatsApp, la función será gratuita para todo el mundo.

Con esta sencilla y útil opción, que era muy esperada por los usuarios de la principal plataforma de mensajería instantánea, WhatsApp evitará que los usuarios instalen app de terceros o tengan que recurrir a bots para pasar a texto sus audios.

Fuente: Todo Noticias