Se cumplió otra predicción de Los Simpson: el final de Twitter

En el mundo de las redes sociales, los fanáticos de Los Simpson están debatiendo una sorprendente coincidencia que involucra al magnate de la tecnología, Elon Musk, y el cambio reciente en el logo de Twitter. Resulta que una captura de pantalla de un episodio de la icónica serie animada muestra una enigmática X, muy similar al nuevo logo de la famosa red social.

El inesperado cambio del logo de Twitter por parte de Elon Musk desató todo tipo de reacciones en la comunidad virtual. Sin embargo, una de las reacciones más sorprendentes provino de los seguidores de Los Simpson, quienes notaron que en el episodio titulado "Ned 'N Edna's Blend Agenda", transmitido en 2012, aparece una imagen que se asemeja al nuevo logo de Twitter.

Predicción de Los Simpson

En la captura de pantalla, se puede observar una serie de aplicaciones en el teléfono de Homero, uno de los icónicos personajes de la serie. Entre ellas, se destaca una con una misteriosa X, muy similar a la que Musk presentó como el nuevo logo de Twitter el 24 de julio de 2023.

La cuenta de memes de Twitter Everything Out of Context (@EverythingOOC) fue quien compartió la imagen de la supuesta predicción y desató la controversia. Algunos fanáticos creen que realmente se trata de puntos cardinales en lugar del logo de Twitter, mientras que otros están convencidos de que se trata de otra sorprendente predicción cumplida por Los Simpson.

Predicción de Los Simpson

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la serie animada ha sido objeto de atención por sus supuestas predicciones precisas sobre eventos futuros. En el episodio "Bart al futuro" (2000), por ejemplo, se mostró a Lisa Simpson como presidenta de Estados Unidos y se mencionó que Donald Trump había sido presidente, algo que finalmente sucedió en la realidad en 2017.

Si bien algunos pueden atribuir estas coincidencias a la casualidad, no se puede negar que Los Simpson ha logrado sorprender una y otra vez con sus predicciones. Mientras tanto, la imagen del episodio sigue circulando por internet, y la comunidad sigue debatiendo si realmente se trata de una predicción acertada o simplemente de una curiosa coincidencia.