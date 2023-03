Se acordó tarde de hacer un trabajo práctico y todo salió mal: "Me sacó las pestañas"

Trinidad, una joven chilena que culminó sus estudios secundarios en 2019, compartió en su cuenta de TikTok una inédita e inesperada situación que le tocó padecer durante su último año de cursada.

Hace pocos días, la joven publicó un video en el que se la distingue con la cara cubierta por una máscara de yeso. Ocurrió mientras preparaba un trabajo práctico que debía presentar junto a una compañera.

En las imágenes, Trinidad intenta quitarse la máscara mientras su amiga busca ayudarla. Todo ocurre entre risas, las cuales se incrementan al percibir la desesperación que expresa la exalumna del Colegio Seminario Pontificio Menor.

“Mi amiga no me echó mucha vaselina y tenía todo el yeso pegado a mi pelo y cara”, escribió la joven en la descripción de un video con más de 39 millones de reproducciones, dos millones de likes y más de 12 mil comentarios.

“Me está depilando. Mis pestañas, me sacó las pestañas. Me está sacando las pestañas. Cata, me saca las pestañas. Las cejas, me saqué las cejas. Lo sentí de una. ¡Mi pelo!”, exclamó la joven.

@nutritatrini Mi amiga no me hecho mucha vacelima y tenia todo el yeso PEGADO A MI PELO Y CARA ig:trini_chave

En el final de dicho video no se observa cuál fue el desenlace. Sin embargo, días después compartió otras imágenes en las que se la ve al borde una pileta, lavando su rostro y quitando todo el exceso de yeso.

“Podía respirar, tenía dos hoyitos (en la parte de la nariz). Tuvimos que alargarlo porque no me puso la suficiente vaselina, entonces se me pegó”, remarcó Trinidad.

Y agregó: “Mi amiga no lo hizo con malicia. Es un video de 2019. ¿Piensan que lo hice por amor al arte? Si yo hubiese sabido que me iba a pasar eso no me ofrecía. Era un trabajo que había que hacer para el colegio”.

Ante el pedido de los miles de usuarios y seguidores que le comentaron el video, la joven chilena mostró su rostro, ya lavado, para mostrar cómo le habían quedado las cejas y pestañas.

Su amiga, para quitarle dramatismo a lo vivo, le prometió: “Después te regalo el tratamiento para que te crezcan las pestañas”.

@nutritatrini No puedo sunir la ptra parte porque o si no me lo borrannnnn!! Pero asi quedeeee ig:trini_chave

