Una almacenera se hizo viral por cuestionar a una clienta que dejó de comprarle: "Vos sos dueña de ir donde quieras, pero..."

Una usuaria de Twitter, identificada como @ArianaIbauza, compartió una inesperada conversación que tuvo con la dueña de un almacén del barrio. En el mensaje de WhatsApp, la mujer le preguntaba por qué había dejado de ir a su negocio y si había pasado algo con ellos. Sorprendida por el planteo, la mujer decidió compartir las capturas de pantalla en su cuenta, dejando a todos helados.

La situación comenzó cuando Ariana decidió cambiar de almacén, porque descubrió que los precios en el otro lugar eran mucho más caros y no le convenían. Unos días después, recibió el mensaje de la almacenera preguntando por qué ya no la veía comprando en su negocio. A pesar de que la mujer aclaró que sabía que el cliente no era de nadie, la usuaria se sintió incómoda por la insólita pregunta.

Como si las desgracias no fuesen suficientes en mi vida acabo de cruzar al almacén y me escribió LA OTRA ALMACENERA. Adjunto pruebas: pic.twitter.com/j2YG1CXHcb — Ari (@ArianaIbauza) May 2, 2023

“Hola, Ari. Buen día. Che, te hago una pregunta... ¿Paso algo con nosotros?”, comenzó preguntando la almacenera, quien agregó: “Tengo bien en claro que el cliente no es de nadie, pero quería preguntar a ver que paso. Te iba a mandar porque hace rato no los veía y creí que se habían ido a vivir a otro lado”.

Captura de pantalla del chat

Sin embargo, no se conformó y fue más allá: le afirmó que había visto a la pareja de la usuaria comprando en otro almacen. Finalmente, la vendedora planteó que el cliente es dueño de elegir donde ir a comprar, pero también sostuvo que quería sacarse la duda, con el fin de saber si “alguien dijo algo” sobre ella.

Ariana se sorprendió y también compartió en Twitter su respuesta: “La verdad es que no tengo ningún problema con vos. Salimos poco y empezamos a probar en otros lugares por tema de precio”.

Captura de pantalla del chat

La historia se hizo viral y decenas de personas comentaron lo sucedido: el posteo tiene 45.000 “me gusta” y miles de personas dejaron su opinión al respecto. “Es un montón, se pasó de la raya”, “A mí después de ese reclamo me daría más cosa volver a ir, no me gusta que me controlen” y “Yo me tendría que mudar de barrio” son algunos de los mensajes.

Fuente: Infobae