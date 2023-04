Charly García tendrá su propia esquina en Nueva York a 40 años de Clics Modernos

El 5 de noviembre de 1983 Charly García lanzaba Clics Modernos, su disco emblemático en una época bisagra de la Argentina. Si bien fue gestado completamente en Nueva York, cuando el músico había viajado a esa ciudad de Estados Unidos a comprar equipos y a disfrutar de unas vacaciones, aún continúa vigente y es considerado uno de los mejores discos de Charly, a nivel nacional como latinoamericano.

Tanto es así que ahora contará con una esquina en homenaje al músico. La intersección de las calles Walker Street & y Cortlandt Alley, será el lugar elegido para inmortalizar a Charly y, además, es el sitio en donde se hizo la tapa del mítico disco.

El obra, que cuenta con canciones como “No soy un extraño”, “Nos siguen pegando abajo”, “Los dinosaurios”, “No me dejan salir” y “Ojos de videotape”, entre otras, reflejaron la perspectiva del compositor sobre la sociedad argentina de ese momento.

Para esa época, el mismo García se había encargado de aclarar que el viaje no había sido especialmente para hacer Clics Modernos. “No viajé para hacer un disco. Pero en ese lugar, todo me inspiraba. Me gustó la energía y quise componer y juntarme con algunos músicos para hacer algo”, había revelado tiempo después.

El próximo 6 de noviembre a las 11 de la mañana (hora de Estados Unidos) es la fecha elegida por el organizador para perpetuar el nombre del máximo exponente del rock argentino. La idea de llevar adelante esta campaña fue de un argentino que vive en Manhattan. “Hace mucho tiempo venimos con esta idea. Estamos con el Consulado argentino, detrás de la habilitación hace meses y ahora podemos confirmarlo”, relató Mariano Cabrera, actor argentino que reside en Nueva York al diario Página 12.

Si bien la pared original, adelante de donde se sentó Charly para conformar la tapa del disco, tenía un grafiti, este desapareció cuando fue pintada, ya que en Estados Unidos no se permite pintar las paredes porque es considerado un acto de vandalismo. Sorprendentemente, ese sitio en la actualidad pertenece a un edificio donde ahora funciona un hotel, cuyo chef principal es el argentino Fernando Trocca.

“El municipio no permite que se pinte porque es una propiedad privada y para evitar el vandalismo, pero ese día se va a colocar una señal que marque que desde ese momento es “Charly García Corner”, aclaró Cabrera acerca del homenaje al músico. Y agregó que “esperamos que Charly pueda venir, y si no, esta va a ser siempre su esquina”.

Cuando el astro del rock nacional se instaló por esos días en Nueva York, se dedicó a profundizar en la escena musical de la Gran Manzana y a comprar equipos para hacer su próximo disco. Una vez que ya tuvo la idea y había elegido el título de su trabajo, le pidió a su fotógrafo personal, Uberto Sagramoso, que lo retrate en algún lugar de Manhattan. Así fue como eligieron la emblemática esquina que próximamente contará con un homenaje especial al músico argentino.

“La idea era escribir con aerosol en una pared, “Nuevos Trapos”, así se iba a llamar el disco”, había detallado García en una nota. Sin embargo, algo le llamó la atención a Charly que lo hizo cambiar de idea. Según contó, la imagen de una silueta negra - pintada por el grafitero canadiense Richard Hambleton- le trajo a la memoria las imágenes difundidas por las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo sobre los desaparecidos.

“Al lado de esta silueta había un mensaje “Modern Clix”. Pensé que era perfecto, mi idea de poner con aerosol Nuevos Trapos se perdió en ese mismo momento”, describió Charly sobre la forma en que surgió la tapa y el nombre de su álbum.

Fuente: Infobae