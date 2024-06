A los 55 años y tras ser condenado por violencia de género, vuelve al boxeo Fabio "la Mole" Moli

Fabio “la Mole” Moli volverá a calzarse los guantes a los 55 años . El exboxeador se subirá nuevamente al ring en una pelea que se llevará a cabo el próximo 14 de junio en el predio de Villa Cariño, Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán. El evento, que está organizado bajo el lema “Sacar a los chicos de las calles”, tiene como objetivo incentivar a los jóvenes boxeadores locales.

El nacido en Villa del Rosario, Córdoba, peleará ante Espaldita Palacio, en una velada que contará con cuatro peleas profesionales, tres de ellas por el título del NOA, y tres combates amateurs. Además, se destaca la participación de Sebastián Zurdo Andrade, Leonardo Pucho Domínguez, Carlos Ibarra, Marcelo Florear y los representantes locales Lancho Herrera, David Montenegro y Jesús Uñate.

El pesaje oficial se realizará el jueves en un gimnasio de Alberdi, en Tucumán.

FABIO “LA MOLE” MOLI FUE CONDENADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En mayo de 2023, Fabio la Mole Moli fue condenado por violencia de género tras la denuncia de su expareja Marta “La Negra” Galiano. El exboxeador recibió una condena de dos años y dos meses de prisión de manera condicional por el delito de coacción, por lo cual no quedó detenido. Además, fue absuelto de lesiones leves por prescripción y violación de domicilio por beneficio de la duda.

Tras el veredicto, el exdeportista conversó con Intrusos donde expresó su conformidad con la sentencia. “Ya se terminó, ya se acabó. Hace cuatro años que vengo con esto y hoy tocó fin. Se acabó. No veía la hora de que terminara todo. La verdad es que estaba cansado”, sostuvo.

“La Mole” Moli y “la Negra” Galiano

Tras una larga defensa, “la Mole” Moli resumió: “La única derecha que le puedo dar de que me equivoqué fue cuando le pegué una cachetada en el brazo. Es la única derecha que le voy a dar. Que me equivoqué. En lo otro no le voy a dar la derecha porque se equivocó en todo y está mintiendo en todo”.

Fuente: Todo Noticias.