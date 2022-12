Ángel Di María dio marcha atrás con su "retiro" y seguirá en la Selección argentina

Ángel Di María seguirá vistiendo la camiseta de la Selección argentina. Pese a que en marzo de 2022 anunció que el Mundial de Qatar iba a ser su último torneo con la camiseta, dio marcha atrás en su decisión y optó por jugar un tiempo más.

El rosarino había dejado la puerta abierta a su salida tras la victoria 3-0 ante Venezuela en marzo en la Bombonera, por las Eliminatorias Sudamericanas. “Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina y poder decir que fue una noche maravillosa es poco”, adelantó en Instagram.

Días después confirmó su retiro en una entrevista, en mayo de 2022: “Después del Mundial, creo que es hora. Hay muchos chicos que están a la altura de la Selección, que están creciendo. Sería un poco egoísta de mi parte, después de tantos años, de haber logrado lo que quería lograr”.

ÁNGEL DI MARÍA: SE REDIMIÓ Y SE CONVIRTIÓ EN HÉROE

Ángel Di María fue parte de la generación que perdió tres finales consecutivas: el Mundial de 2014 y las Copa América 2015 y 2016.

Sin embargo, el rosarino tuvo problemas físicos en todos esos momentos decisivos: se perdió el choque ante Alemania, fue reemplazado antes de los 30 minutos ante Chile y disputó poco más del primer tiempo en la Copa Centenario. Las lesiones fueron su gran obstáculo en la Selección.

Su primer Mundial fue de la mano de Diego Maradona en Sudáfrica 2010, donde sufrió una dura goleada por 4-0 ante Alemania en cuartos de final. “No me sentí cómodo. Me costó adaptarme a una posición donde no juego. No rendí para nada bien. Estoy disconforme totalmente con mi juego en el Mundial”, se sinceró. Al año siguiente, llegó a la Copa América de Argentina 2011, con Sergio Batista como director técnico. Otra vez, la despedida fue en cuartos: eliminación por penales ante Uruguay.

En la Copa del Mundo de Brasil 2014, la historia parecía ser diferente. Di María fue el autor del gol agónico en el tiempo suplementario ante Suiza, en octavos de final. En cuartos contra Bélgica, arrancó como uno de los mejores de la cancha. Sin embargo, sufrió un desgarro en el muslo derecho a los 33 minutos y fue reemplazado. Entonces, llegó la famosa carta del Real Madrid a la concentración albiceleste, para impedir que el mediocampista jugara otra vez y agravara su problema muscular.

“Esa carta la rompí, obviamente no le hice caso. Me daba igual”, recordó el rosarino. Sin embargo, Alejandro Sabella no lo tuvo en cuenta para las semifinales ante Países Bajos. Por las dudas, se infiltró antes de la final ante Alemania. Pero Pachorra prefirió no arriesgarlo y lo dejó en el banco durante todo el encuentro.

Al año siguiente, otra final y otra lesión. En la semifinales de la Copa América de Chile 2015, Di María brilló con un doblete en la goleada por 6-1 ante Paraguay. Sin embargo, en la final frente al país anfitrión debió retirarse antes de la media hora por una nueva lesión. La Selección perdió el título en la definición por penales.

En la Copa América Centenario 2016 llegó su tercera final, pero no fue la vencida. En la primera fecha, abrió el marcador en la victoria 2-1 frente a Chile y le dedicó el gol a su abuela que acababa de fallecer. En la segunda fecha ante Panamá, antes de los 40 minutos, volvió a lesionarse. Recién regresó en la final y fue reemplazado a los 10 minutos del segundo tiempo. Al igual que en la edición anterior, Chile se coronó desde los 12 pasos.

En Rusia 2018 disputó su tercer Mundial. El conflicto interno entre el plantel y el entrenador Jorge Sampaoli atentó contra la actuación de la Argentina. “Sampaoli me dijo cosas que no eran, me limpió con Croacia. Volví en el tercer partido contra Nigeria y gracias a Dios salió bien”, contó Di María, que marcó un golazo en la eliminación ante Francia en octavos de final por 4-3.

Di María fue uno de los pocos de esa generación que continuó durante el ciclo de Lionel Scaloni, junto con Lionel Messi. Aunque las críticas feroces, del periodismo y de los hinchas, no cesaron, él nunca abandonó la Selección. “Tengo amigos que me dicen: 'andá a tomarte un café en frente de la Torre Eiffel'. Pero yo les digo que prefiero que me puteen 45 millones de personas y jugar con la camiseta de la Selección”, explicó.

