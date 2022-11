Argentina - Polonia: los minutos con mayor probabilidad astrológica para que Messi haga un gol

Esta tarde el seleccionado argentino irá a todo o nada cuando enfrente a Polonia por la tercera fecha del Mundial de Qatar 2022 desde las 16.

La Scaloneta no comenzó de la mejor manera en el Mundial de Qatar, luego de caer ante Arabia Saudita, después se jugó todo ante México derrotándolo 2 a 0. En esta tarde le toca medirse frente a Polonia, y en la previa el astrólogo Juan Cruz Sirius aplicó la astrología al fútbol y reveló algunos aspectos a tener en cuenta.

Entre ellos mencionó los minutos de mayor probabilidad astrológica de gol o jugadas clave en el partido de Argentina - Polonia en el Mundial Qatar 2022:

16:08

16:18

16:33

16:41

17:07

17:20

17:31

17:53

El astrólogo aclara que todas son con un margen de +/- 1 minuto, y no son solo para Argentina, sino en el partido en general.

Y específicamente para Lionel Messi en este partido, los períodos astrológicos más favorables son:

PT: 16.15 a 16.22

ST: 17.05 a 17.12

“Con respecto al resultado del partido y la clasificación o no del seleccionado, sostengo lo dicho previo al partido con México”, dice Sirius a Clarín. Y es categórico: “Argentina obtendrá un resultado positivo y se clasificará de ronda”.

“Me sorprendería mucho que eso no suceda, ya que la fuerte presencia del Sol y Júpiter en las diferentes cartas analizadas, arquetipos astrológicos que en buena combinación dan posibilidades de avanzar y destacarse, me hacen pensar que Argentina no debería enfrentar un golpe tan duro como sería quedar eliminada en primera. De hecho, creo que podría seguir avanzando en algunas instancias eliminatorias”.

Mundial Qatar 2022: cómo le irá a Argentina según la astrología

“En las últimas semanas, planetas en tránsito (Urano directo y Saturno converso) han estado afectando al Marte natal de la República Argentina”, indica Juan.

“Marte -vinculado al deporte y la competencia- recibe esos aspectos de tensión, por lo que son un claro indicio de complicaciones y hasta lesionados; ya anticipé que durante todo el Mundial Scaloni podía tener que atravesar circunstancias de lesionados o expulsados, debido que Marte estaba muy destacado en la carta anual de su ciclo para este año”.

“La fuerte presencia del Sol y Júpiter en las diferentes cartas analizadas -arquetipos astrológicos que en buena combinación dan posibilidades de avanzar y destacarse-, me hacen pensar que Argentina podrá seguir avanzando”, dice Sirius a Clarín.

“Pero hay otra dificultad astrológica a sortear y es que Neptuno aparece con potencia en casi todas las cartas, y eso es un indicador astrológico difícil. Porque este planeta está asociado a las ilusiones, idilios y desbordes, y puede inflar mucho el 'globo' con expectativas desmedidas y se pueden recibir fuertes decepciones“.

“Por esto, lo ocurrido en nuestro debut mundialista está muy bien reflejado por esa posición 'traicionera' de Neptuno, y vuelve a aparecer con fuerza hacia mitad de diciembre en la carta natal del país”.