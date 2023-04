Asumió Walter Morales en el Lobo: "Estamos acá para que Gimnasia vuelva a Primera"

En la mañana de este lunes, Walter Morales asumió como nuevo presidente del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En conferencia de prensa habló de las metas en el futuro inmediato, a largo plazo y del ascenso a Primera como objetivo de gestión.

“Lo primero que vamos a plantear es la reorganización administrativa y estructural del club. Queremos modernizar la institución y sumar las nuevas disciplinas que no son fútbol. Queremos tener dentro de la estructura también los otros deportes como vóley, hockey, rugby, fútbol femenino y gimnasia artística. Eso lo vamos a formalizar” ”, inició Morales.

Por otro lado, el nuevo presidente de Gimnasia adelantó que el club firmará un convenio con la oficina anticorrupción que consistirá en que cada miembro de la comisión directiva presente una declaración jurada de ingresos y bienes para que se conozca cómo ingresa al club y otra declaración jurada para que se sepa cómo se va de Gimnasia. "Eso es un tema muy importante que va a dotar de transparencia a la gestión y a cada miembro de la comisión directiva. Esa medida alcanzará también a los empleados que manejen fondos", detalló.

Walter Morales recalcó que su gestión también buscará el ascenso a Primera División. “Estamos acá no solo para que Gimnasia vuelva a Primera, no hay dirigente que no haya buscado eso, no hay jujeño que no quiera que eso suceda, pero no tan solo eso, queremos que Gimnasia sea una institución grande, moderna, ágil y activa que brinde servicios al socio. Buscaremos hacer crecer a Gimnasia en todos sus aspectos”.

Por último, el presidente del Lobo aseguró que la institución se encuentra ordenada en el plano económico. “Económicamente Gimnasia está muy bien, está muy ordenado y con los sueldos al día. Nosotros pertenecemos a un grupo que venimos trabajando en el club desde hace mucho tiempo y desde donde pusimos mucho énfasis en el ordenamiento económico en el club”.

Parte de la nueva comisión directiva del club

Además, previo a la conferencia de prensa, Morales y la comisión directiva decidieron expulsar como socio del club a Diego Chacón, abogado jujeño que está acusado de liderar una banda que robó una distribuidora a mano armada y en la que perdió la vida un empleado. Chacón estuvo prófugo de la justicia pero fue detenido en Qatar durante el Mundial desarrollado en ese país.