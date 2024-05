Boca se juega la clasificación ante Nacional Potosí en la Copa Sudamericana

Boca se enfrenta a Nacional Potosí en la Bombonera en busca de la clasificación en la Copa Sudamericana, en el marco de la sexta fecha del Grupo D. El encuentro se desarrollará desde las 21, contará con el arbitraje del chileno Cristián Garay Reyes y será transmitido en directo por la señal deportiva ESPN.

El Xeneize tiene chances de clasificarse primero en su zona, pero para eso no solo deberá ganarle al equipo boliviano, sino que tendrá que esperar que Fortaleza pierda con Sportivo Trinidense para quedar primero en el grupo. De esta manera, no quedaría segundo y no jugaría contra un equipo eliminado de Copa Libertadores.

El entrenador Diego Martínez sabe que mínimo deberá asegurarse el triunfo y, en ese sentido, utilizará lo mejor que tiene, por eso crecen las chances de que Kevin Zenón y Luis Advíncula vuelvan a la titularidad luego de los inconvenientes físicos que tuvieron.

Kevin Zenón vuelve será titular después de recuperarse de su dolencia física

Zenón se había quedado afuera del partido ante Talleres por precaución: el talentoso futbolista se recupera de una inflamación en la parte baja del tendón rotuliano, por lo que necesitaba descanso y kinesiología.

El exfutbolista de Unión se convirtió en un jugador determinante para Martínez, a tal punto que las tres veces que no estuvo en el equipo, Boca no ganó. El DT nunca pudo encontrar un reemplazante que esté a la altura del volante, que desde que llegó se convirtió en titular.

En cuanto Advíncula, su situación en diferente. Si bien tiene el alta, el peruano no está del todo recuperado del desgarro que sufrió hace algunas semanas y todavía es duda su titularidad. Lo que le juega a favor es que Boca no tiene un lateral derecho puro en el plantel, por lo que el DT podría utilizarlo de entrada.

Probables formaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula o Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón o Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Nacional Potosí: Said Mustafa; Oscar Baldomar, Maximiliano Ortiz, Edisson Restrepo, Heber Leaños; Saulo Guerra, Diego Hoyos, Samuel Galindo; Gustavo Cristaldo, Facundo Callejo y Martín Prost. DT: Alberto Illanes.

Fuente: Todo Noticias