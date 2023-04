Boca y Racing animarán un clásico cargado de emociones

Boca Juniors recibirá este sábado a Racing Club en un clásico cargado de emotividad que será el partido excluyente de la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol, con los "Xeneizes" buscando su primer triunfo a nivel doméstico con Jorge Almirón como DT y la "Academia" con la misión de ponerle fin a una serie negativa.



El clásico se jugará este sábado a partir de las 21.30 en "La Bombonera", será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por la señal TNT Sports.



Boca tiene apenas 15 puntos en la Liga Profesional y no gana desde hace casi un mes, cuando venció el 31 de marzo pasado a Barracas Central como visitante por 3-0, con Mariano Herrón como DT interino en reemplazo del despedido Hugo Ibarra.



Luego sobrevinieron derrotas ante Colón (2-1) como local, en el último partido de Herrón, y luego con Almirón caídas ante San Lorenzo (1-0) de visitante, Estudiantes de La Plata (1-0) nuevamente en La Boca y un agónico empate en la fecha pasada en Rosario, ante Central (2-2) que cortó la racha negativa.

En el medio, Boca superó a Deportivo Pereira (2-1) en La Bombonera por el Grupo F de la Copa Libertadores, en el único éxito de Almirón al cabo de cuatro partidos.



Racing, por su parte, con 18 puntos, atraviesa una racha adversa de un punto sobre los 12 últimos que disputó, con caídas ante Gimnasia y Esgrima La Plata (3-1), Newell's Old Boys (1-0) y la más reciente ante Atlético Tucumán (3-1), y en el medio un empate en el clásico con Independiente (1-1), más un éxito sobre Aucas de Ecuador por 3-1 en Avellaneda, por la Copa Libertadores.



Esos resultados generaron cuestionamientos hacia el DT Fernando Gago, que se sostiene en cargo avalado por dos éxitos ante Boca que significaron dos Copas, primero a fines del año pasado cuando se impuso en el Trofeo de Campeones, en San Luis, y luego a principios de 2023 cuando lo derrotó en Abu Dhabi, por la Supercopa Internacional, em ambos casos por 2-1.

Esos triunfos disimularon la insólita pérdida del título en la Liga Profesional en noviembre del año pasado, cuando empató con River (2-2) en Avellaneda fallando un penal que le hubiera dado el título, habida cuenta que Boca igualó con Independiente (2-2) y se consagró campeón por una mínima diferencia.



Esa caída no le restó el apoyo a Gago departe del presidente de la "Academia", Víctor Blanco, sino que lo sostuvo y logró dos éxitos ante Boca que lo fortalecieron, aunque con el actual presente se presume que el DT será juzgado nuevamente por lo que sucederá en La Bombonera que lo vio brillar como jugador en sus años en el "Xeneize".



En Boca esperan el clásico ante Racing para enderezar el rumbo, ya que si bien puertas para adentro se considera que el campeonato está perdido, habida cuenta de que River le sacó mucha ventaja, será clave para un mayo cargado.



Boca enfrentará a Racing, luego el miércoles a Colo Colo en Santiago por la Libertadores y el domingo siguiente asumirá el Superclásico con River en Nüñez.



Para recibir a Racing, el DT Almirón pondrá en la cancha lo mejor disponible dentro de un equipo que sufre con un lesionado por semana, los más importantes Frank Fabra, Darío Benedetto y Luca Langoni, en una lista a la que se agregan Bruno Valdéz, Norberto Briasco, Exequiel Zeballos y desde octubre del año pasado el capitán Marcos Rojo, el jugador de mayor jerarquía del plantel.



No obstante, Almirón no repetirá la formación que jugó en Rosario, ya que hará tres cambios, todos de orden táctico, y mantendrá a Alan Varela y Guillermo "Pol" Fernández, pese a que ambos tienen cuatro amarillas y de sumar una más se perderán el Superclásico.



En cuanto a los cambios, ingresarán Facundo Roncaglia por Nicolás Valentini, Marcelo Weigandt por el paraguayo Oscar Romero y Luis Vázquez por el uruguayo Miguel Merentiel.



La intención de Almirón es fortalecer los laterales con el "Chelo" Weigandt y el peruano Advíncula por la derecha, y en la izquierda el juvenil Baco con Martín Payero bien cerca, así se cubre en las bandas y neutraliza el juego de Racing en general y del paraguayo Matías Rojas en particular.



Por el lado de Racing, Gago recuperó a tres lesionados de relevancia, el paraguayo Rojas, por su nivel el mejor jugador del equipo, el defensor Gonzalo Piovi y el mediocampista Aníbal Moreno.



En el caso de Rojas la intención de Gago es tenerlo de entrada, caso contrario lo tendrá en el banco de suplentes y jugará Nicolás Oroz, mientras que Moreno se entrenó a la par del resto y seguramente estará para que sume minutos de fútbol y esté mejor para el partido entre semana ante Flamengo.



En cuanto a Piovi, podría jugar en la zaga junto a Leonardo Sigali o bien de lateral y no se recupera a tiempo Gabriel Rojas.



El historial del clásico es de 172 paridos y favorece ampliamente a Boca, que ganó 80 veces contra 50 de Racing, mientras que empataron en 42 ocasiones.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Sergio "Chiquito" Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Valentín Barco; Luis Advíncula, Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Martín Payero; Luis Vázquez y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.



Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi o Emiliano Insua y Gabriel Rojas o Gonzalo Piovi; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Jonathan Gómez; Matías Rojas o Nicolas Oroz, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

Arbitro: Andrés Merlos

Andrés Merlos VAR: Leandro Rey Hilfer

Leandro Rey Hilfer Cancha: Boca Juniors

Boca Juniors Hora de inicio: 21.30

21.30 TV: TNT Sports

Fuente: Télam