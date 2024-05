Boca sufrió un traspié en el debut: perdió 1-0 en su visita a Atlético Tucumán

Boca comenzó la Liga Profesional 2024 con una derrota por 1-0 ante Atlético Tucumán, que se quedó con los tres puntos por el gol de Mateo Coronel, a los 29 minutos del primer tiempo. El Xeneize sintió las ausencias que tuvo en el once inicial y ahora deberá enfocarse en el duelo del miércoles ante Fortaleza, clave para el futuro en Copa Sudamericana.

La noche arrancó con polémica en Tucumán, porque a los cuatro minutos se abrió el marcador luego de un centro más frontal que lateral donde la defensa de Boca quedó enganchada, Coronel apareció solo para conectar de cabeza pero Chiquito Romero metió el manotazo a tiempo, dejándole el rebote a Tesuri, que controló y remató con el arco libre para el 1-0. Sin embargo, el VAR llamó a Echavarría para que revisara la interferencia de Coronel -en posición adelantada- para con el intento de respuesta del arquero de Boca, y el juez interpretó que efectivamente participó de la jugada, por lo que anuló el gol.

Tuvo que esperar un par de minutos más el equipo de Sava, pero se terminó poniendo en ventaja: a los 28, una contra perfecta por el costado izquierdo dejó a Infante en situación de centro tras ganarle en velocidad a Advíncula y por el medio apareció solo Coronel para empujarla al gol. También hubo revisión de VAR, pero estaba todo en regla y Atlético se puso 1-0. Boca no logró reaccionar tras el gol, y nunca en el primer tiempo pudo imponer su idea y su juego.

De hecho, a los 42 y a los 47 del complemento tuvo que aparecer Romero para evitar la segunda caída del arco Xeneize: primero tras una muy buena jugada colectiva por derecha que terminó con el remate de Bajamich y luego ante un disparo de afuera del área de Pereyra. La primera jugada de riesgo para Boca llegó a los 45 minutos, cuando tras un par de toques por el medio, Merentiel pivoteó para Equi Fernández, que remató desde afuera del área sin buena dirección y de fácil control para Durso.

En buena parte del complemento, Atlético le cerró los caminos a Boca y no sufrió el transcurrir de los segundos 45 minutos: hasta los 30, el único remate había sido de larga distancia de Figal, sin problemas para Durso. A los 35 lo pudo haber liquidado el Decano en una contra donde se fueron cuatro contra tres pero en la que Tesuri no pudo definirla. Y recién en el final, más por empuje que por fútbol, Boca generó sus situaciones: Durso se lo tapó a Janson en un cabezazo, Inafante puso la espalda para bloquear un remate a quemarropas de Advíncula y otra vez el arquero se lució ante un remate de afuera de Merentiel.

De esta manera, Atlético arrancó el torneo con una sonrisa después de una flojísima producción en la Copa LPF y se alejó de fondo en la tabla anual. En tanto, Boca no pudo sumar de a tres para mantenerse a tiro de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Boca vs Atlético Tucumán

Diego Martínez, tras la derrota de Boca: "El empate hubiese sido lo más justo"

El entrenador del Xeneize reconoció que el rendimiento del primer tiempo fue flojo pero aseguró que en el complemento el equipo mereció el empate. "En el balance fue un tiempo para cada uno", sostuvo.

Martínez realizó un análisis del partido y explicó por qué cree que por merecimientos, su equipo debió llevarse al menos un punto en la noche del domingo.

"Creo que el primer tiempo, Atlético nos complicó mucho con las carreras de los puntas, volantes y hasta los laterales, por un tema de agresividad. Sabíamos que si no jugaba Estigarribia, iban a lanzar más a los espacios que al centrodelantero y teníamos que estar atentos, en eso no estuvimos bien. Pero en el segundo tiempo lo corregimos y el equipo hizo los méritos para empatar el partido", opinó Martínez.

Y agregó: "En este fútbol argentino donde no podes dejar absolutamente nada, si un tiempo no jugas bien y el rival abre el marcador, a veces se hace complicado poder revertirlo. Muchas veces lo hemos hecho y hoy, haciendo el gasto y generando situaciones en el segundo tiempo, no lo pudimos lograr".

Para cerrar el análisis, Martínez sintetizó el partido en pocas palabras y ya puso el foco en lo que viene: "Jugamos un primer tiempo malo, el rival fue mejor con sus formas, nos lastimó y nos hizo un gol. En el segundo tiempo jugamos mejor, merecimos empatar y no lo hicimos. Lo que queda es masticar la bronca, tratar de corregir y prepararnos para la final del miércoles que tenemos en Copa Sudamericana", expresó de cara al duelo ante Fortaleza para definir la punta del grupo de Boca.

En el final, Martínez destacó como positivo el partido del juvenil Milton Delgado, de quien aseguró que "es un chico del club que tiene muchísima personalidad y jugó bien", agregando que salió en el segundo tiempo por "una cuestión táctica y no de rendimiento". El otro aspecto que remarcó fue la remontada futbolística del segundo tiempo. En tanto, aseguró que Boca deberá corregir algo que ya les había sucedido el otro día ante Trinidense: "El rival, a partir de partirnos y jugar pelotas largas al espacio, nos ha complicado. Trataremos de ajustar eso para no volver a sufrir", cerró el DT.

Fuente: TyC Sports