Brasil anunció la lista de convocados para la Copa América: las cinco estrellas que se quedarán afuera del torneo

Brasil dio a conocer la lista de 23 convocados para la Copa América que se realizará en Estados Unidos a partir del 20 de junio. Si bien ya era un tema que se había planteado tiempo atrás, la conferencia de prensa del entrenador Dorival Júnior confirmó que Neymar se perderá el torneo más importante del continente a nivel selecciones.

Aunque todavía quedan varios días para alcanzar la fecha límite, el DT anunció también que el delantero del Tottenham Richarlison quedará afuera de la nómina. Dorival Júnior aclaró que incluyó a Evanilson, un atacante de 24 años del Porto, porque se conoció la lesión del jugador que milita en la Premier League.

“Es un jugador que viene llamando la atención. Tiene una comprensión clara del rol que desempeña. Complementa el frente del área y también se infiltra en los momentos en que atacamos por los costados. Es un jugador muy interesante. Si hace lo que hace en el club será una grata sorpresa. Nos sorprendió en nuestras valoraciones. Ya era un nombre del que se hablaba en la primera convocatoria y ahora, debido a una lesión esta mañana con Richarlison, se convierte en un jugador con el que podemos contar”, aclaró en conferencia de prensa.

Richarlison tiene una lesión en el gemelo (Foto: Getty Images)

Pero si de pesos pesados hablamos hay que detallar las ausencias del mediocampista del Manchester United Casemiro, el atacante del Manchester United Antony o el goleador del Arsenal inglés Gabriel Jesus.

“Richarlison tenía una lesión en el gemelo, que no fue oficializada por el club, pero nos pusimos en contacto con el deportista y nos informó. Casemiro merece el reconocimiento de todos nosotros. Hablé con él en Manchester hace tres meses y hablé de su momento y el de su equipo. No significa que esté descartado. Nos pondremos en contacto con él para explicarle lo que puede pasar en el futuro. Merece consideración, cariño, respeto y creemos en un deportista de este nivel”, afirmó el DT.

Por el lado de Ney hay que recordar que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y menisco a mediados de octubre del 2023 durante un partido de Eliminatorias y desde entonces permanece en recuperación. Si bien había una mínima esperanza, todo hacía indicar que se ausentaría de este certamen. Se espera que recién en julio o agosto retome la actividad.

Neymar continúa recuperándose de una grave lesión que sufrió en octubre del 2023 (Foto: Reuters/Andres Cuenca)

Si bien Brasil ya hizo una oficialización pública, la presentación formal ante la Conmebol debe hacerse el 12 de junio e incluso hay un rumor de que se extendería la convocatoria de 23 a 26 apellidos en los próximos días, aunque todavía ese tema no fue tratado formalmente. Ante eso, la lista brasileña podría sufrir alguna modificación rumbo al certamen: “Una decisión puramente técnica con todos los nombres. Vuelvo a decir que no importa la edad, el club, cualquier otra situación que no sea el momento de cada deportista y su condición. El proceso de evaluación es difícil. No estar en ese momento no significa nada. Tendremos dos amistosos iniciales, si necesitamos cambiar, por el área técnica o médica, lo haremos por la Copa América”, aclaró el técnico.

Hay que tener en cuenta que Dorival Júnior llegó para reemplazar al interino Fernando Diniz y tras la trunca tratativa por fichar a Carlo Ancelotti. Apenas dirigió dos amistosos ante el momento (1-0 sobre Inglaterra y 3-3 con España), por lo que ahora tendrá otros dos exámenes antes del estreno en la Copa América: ante México (8-6 en Texas) y Estados Unidos (12-6 en Florida).

Luego debutará el viernes 24 de junio en Houston contra Costa Rica por el Grupo D. Su camino seguirá ante Paraguay (28 de junio en Nevada) y Colombia (2 de julio en California).

Casemiro, uno de los nombres de peso que el DT dejó afuera de la lista (Foto: EFE/ Andre Borges)

LOS CONVOCADOS

ARQUEROS: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) y Ederson (Manchester City).

DEFENSORES: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Marquinhos (PSG).

MEDIOCAMPISTAS: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) y Lucas Paquetá (West Ham).

DELANTEROS: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) y Vinicius Jr. (Real Madrid).

