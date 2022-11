Canelo Álvarez amenazó a Messi y el 'Kun' salió a  cruzarlo

El gran triunfo de la Selección Argentina ante México en el Mundial de Qatar 2022 no deja de generar repercusiones en todo el planeta, y el que se expresó ahora es nada menos que la estrella del boxeo Saúl Canelo Álvarez, quien al parecer se enojó con Lionel Messi por lo que en realidad es una fake news que se volvió viral.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", escribió el campeón mexicano en referencia a una captura del video de la celebración argentina en el vestuario del estadio Lusail, en el que pareciera que el capitán argentino está pisando la camiseta mexicana.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El 'Kun' Agüero salió al cruce de Canelo Álvarez

Messi no se pronunció al respecto, pero quien sí lo hizo fue su amigo y ex compañero Sergio "Kun" Agüero. El ex futbolista salió a contestarle al boxeador Canelo Álvarez, quien acusó a Lionel Messi de pisotear la camiseta de México en el Mundial de Qatar 2022, al señalar que no sabe "de fútbol" ni lo "qué pasa en un vestuario".

"Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario", expresó Agüero a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Asimismo, añadió: "Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".